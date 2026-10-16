Con Pinocchio e Giufà, favole per un Nuovo Mediterraneo: a Ragusa Ibla il grande progetto speciale del Ministero della Cultura 

Sono le ferite dell’infanzia che ci vengono raccontate nelle fiabe fin da bambini. L’abbandono, la paura, il rifiuto, l’ingiustizia o il senso di impotenza, sono condizioni umane al centro del progetto “Pinocchio e Giufà, Favole per un nuovo Mediterraneo” – ideato da Viky Di Quattro e sostenuto dal Ministero della Cultura - per celebrare, dal 16 al 18 ottobre, al Teatro di Ragusa Ibla, i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

Saranno tre giorni per ritornare a interrogarci su ciò che volevamo da bambini, sulle cose attese e mai del tutto realizzate, perché solo tornando bambini potremmo meglio capire anche i nostri figli. Come nell’universale metafora di Collodi, in cui il burattino vuole diventare un bambino, poiché solo grazie a questa trasformazione potrà essere riconosciuto, ascoltato e amato. Lo stesso bisogno del piccolo Giufà, che da solo affronterà le insidie della vita. “Pinocchio cerca di diventare un essere umano, un bambino in carne ed ossa come tutti gli altri per essere riconosciuto – dice Viky Di Quattro – l’altro bambino Giufà cerca di comprendere il mondo. Entrambi sbagliano, cadono, disobbediscono, si perdono e ricominciano. Portarli in dialogo in Sicilia significa trasformare questa loro natura errante in una possibilità di incontro tra linguaggi, culture e generazioni”, ha concluso Di Quattro.

Una riflessione profonda che sarà messa in scena a teatro, con spettacoli, poesie, danza e la mostra, “Dal legno di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini” in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Protagonisti delle 3 giornate saranno Alessio Boni, Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni, Mario Incudine e altri artisti dell’arte contemporanea.

A teatro andrà in scena lo spettacolo inedito, interpretato da Alessio Boni, “Se questo è un bambino. Pinocchio e l’infanzia negata”, in programma sabato 17 ottobre alle 21.30 all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla. Un testo profondo liberamente ispirato a Pinocchio, scritto da Nina Verdelli, nato da un’idea di Elena Marazzita, che sarà portato nei teatri di tutt’Italia.

Si comincia il 16 ottobre, alle ore 19, con la mostra “Dal legno di Geppetto ai legni di Batrolini”, nel foyer del Teatro Donnafugata di Ragusa, un’esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al 1 novembre, introdotta per l’inaugurazione dal dibattito “Il segreto del legno. Pinocchio tra simbolo, iniziazione e metamorfosi”, un dialogo con Andrea Scarabelli, Simonetta Bartolini, Fulvia Toscano, che accompagneranno il pubblico dentro le stratificazioni simboliche del personaggio collodiano.

«Pinocchio è uno dei grandi patrimoni della cultura italiana, ma è anche un personaggio sorprendentemente contemporaneo: continua a parlare alle generazioni che cambiano perché contiene in sé il viaggio, la curiosità, la disobbedienza, l’errore e il desiderio di diventare grandi”, dichiara Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Domenica 18 ottobre il progetto entrerà nel suo nucleo tematico con l’incontro “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo tra letteratura, poesia e teatro”, alle 19 al Teatro Donnafugata. A confrontarsi saranno Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni e Marco Giorgetti, moderati da Vicky Di Quattro. Alle 20.30, nel colonnato di Palazzo Arezzo di Donnafugata, il momento centrale della tre giorni: “La fiamma dei ragazzini – Pinocchio e Giufà”, una nuova creazione nata e costruita a Ragusa Ibla attraverso il lavoro della compagnia iniziato il 12 ottobre. Il testo è del poeta Davide Rondoni, il progetto è curato da Vicky Di Quattro, la regia è di Cinzia Maccagnano, le musiche originali sono di Mario Incudine, eseguite dal vivo insieme ad Antonio Vasta.

Il progetto è promosso dal Teatro Donnafugata e dall’associazione Donnafugata 2000, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.