Al “Valenza Gem Forum” il futuro del patrimonio gemmologico e gioielliero valenzano e dell’alto artigianato orafo Made in Italy



Valenza. Il futuro del gioiello, l’evoluzione del mercato del lusso e le sfide della filiera orafo-gioielliera saranno al centro della quarta edizione del Valenza Gem Forum. È l’appuntamento dedicato al gioiello, alle gemme e all’alto artigianato promosso da Fondazione Mani Intelligenti, in collaborazione con IEG-Italian Exhibition Group/Vicenzaoro e CIBJO - The World Jewellery Confederation.

Il Forum in programma il 22 ottobre 2026 dalle ore 14.30 nella sede dello Spazio 750 a Valenza, si conferma un’importante occasione di incontro e confronto tra professionisti, imprenditori, esperti, rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico e protagonisti del settore. Un’occasione per discutere tematiche chiave per la produttività del distretto: trend di consumo e distributivi dell’alta gioielleria, creatività e innovazione, tracciabilità e approvvigionamento di pietre preziose e diamanti che qui si incastonano da oltre due secoli. Il “core” delle altissime competenze che la tradizione gioielliera di Valenza esprime.

Il tema centrale di questa edizione sarà il futuro del gioiello alla luce dei cambiamenti che stanno ridefinendo il mercato e le abitudini dei consumatori, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e, in particolare, alla Gen Z. Comprendere i valori, le aspettative e i comportamenti d’acquisto dei consumatori più giovani rappresenta una sfida strategica per le imprese del settore, chiamate a interpretare un concetto di lusso sempre più dinamico, in cui tradizione, identità, innovazione e nuove forme di espressione creativa si intrecciano. Ampio spazio sarà dedicato anche all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie applicate al design del gioiello, al ruolo delle pietre preziose nei processi creativi e progettuali, al rapporto tra domanda e offerta e all’evoluzione delle esigenze dei produttori.

Tra i temi di approfondimento anche il confronto tra diamante naturale e diamante sintetico, oltre alle nuove prospettive del mercato internazionale e alle trasformazioni che interessano l’intera filiera. Il programma del Valenza Gem Forum si articolerà in due momenti principali, pensati per mettere in dialogo competenze, visioni e prospettive differenti.

La sessione “Università & Innovazione” sarà dedicata al contributo del mondo accademico e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. L’attenzione si concentrerà sull’intelligenza artificiale, sulle nuove applicazioni digitali e sulle possibilità che questi strumenti possono offrire al design e alla progettazione del gioiello, aprendo nuove strade alla creatività e allo sviluppo del prodotto. In questo contesto, interverranno il Prof. Paolo Minzioni, Prorettore per Innovazione e Intelligenza Artificiale per la Didattica dell’Università di Pavia, e il Prof. Matteo Alvaro, Prorettore agli Affari Internazionali e Presidente del Centro di ricerca Cristal.

Dall’innovazione tecnologica alle dinamiche del mercato, la sessione “Business & Mercato” offrirà uno spazio di confronto tra produttori, operatori ed esperti del settore, approfondendo i cambiamenti della domanda, l’evoluzione dei comportamenti di consumo e le prospettive della filiera. Sarà un’occasione per analizzare le dinamiche del mercato, individuare nuove opportunità e riflettere sulle strategie necessarie per affrontare le sfide future. In continuità con il dialogo tra ricerca, innovazione e sviluppo del prodotto, questo evento intende valorizzare il patrimonio di competenze e saper fare che contraddistingue il territorio di Valenza, mettendolo in relazione con le nuove tendenze, le tecnologie emergenti e le esigenze di un mercato in trasformazione. Interverranno Francesca Manfredi, Head of Sustainable Innovation, Watches & Jewellery presso Kering; Hasu Dholakiya, CEO di Dholakia Lab Grown Diamond; ed Emma Wade-Smith, Senior Vice President, Government Affairs presso De Beers Group.