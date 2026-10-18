LA POLIZIA DI STATO, IL CORAGGIO DI ESSERCI: UN GRAZIE A TUTTE LE DONNE E A TUTTI GLI UOMINI CHE OGNI GIORNO PROTEGGONO LA NOSTRA VITA

Ci sono uniformi che, per tante persone, rappresentano molto più di un lavoro. Rappresentano una presenza, una speranza, una mano tesa nel momento della paura. Rappresentano la certezza che, anche quando ci troviamo in difficoltà, esiste qualcuno pronto a intervenire, ad assumersi una responsabilità e a mettere la propria professionalità al servizio degli altri.

La Polizia di Stato è una di queste realtà fondamentali del nostro Paese.

Dietro ogni divisa ci sono donne e uomini che ogni giorno affrontano situazioni imprevedibili, pericoli concreti, turni difficili e responsabilità enormi. Persone che possono trovarsi, in pochi istanti, a passare dalla normalità di un servizio alla necessità di salvare una vita, fermare un criminale, proteggere una famiglia o intervenire in una situazione in cui nessuno sa come andrà a finire.

Ecco perché oggi voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato.

Un grazie che viene dal cuore, senza distinzioni di grado, ruolo, specializzazione o reparto. Perché ogni persona che contribuisce alla sicurezza pubblica ha un valore e perché il lavoro di ciascuno concorre a una missione comune: proteggere i cittadini, difendere la legalità e servire lo Stato.

Le volanti e i commissariati: è la sicurezza che incontriamo ogni giorno.

Il primo pensiero va alle donne e agli uomini che incontriamo nelle nostre città, nei quartieri, nelle strade e nelle piazze.

Grazie agli operatori delle Volanti, agli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ai commissariati di pubblica sicurezza e a tutti i poliziotti impegnati nel controllo del territorio.

Sono spesso loro a intervenire per primi quando arriva una richiesta di aiuto. Sono loro a raggiungere un’abitazione in cui qualcuno è in pericolo, una strada dove si è verificata un’aggressione, una persona che ha bisogno di protezione o una situazione che rischia di degenerare.

Dietro ogni intervento possono esserci paura, sofferenza, rabbia e imprevisti. Eppure, bisogna arrivare, capire rapidamente cosa sta succedendo e agire con professionalità, equilibrio e coraggio.

Grazie a chi percorre le strade mentre la maggior parte delle persone dorme. Grazie a chi lavora durante le festività, nei fine settimana e nelle ore più difficili. Grazie a chi non può sapere in anticipo quale sarà la prossima chiamata, ma è pronto a rispondere.

Perché la sicurezza non è soltanto una parola: è una presenza concreta, fatta di persone che ogni giorno scelgono di esserci.

Le Squadre Mobili: indagini, sacrificio e ricerca della verità.

Un ringraziamento speciale va alle Squadre Mobili, impegnate nelle indagini sui reati e sui fenomeni criminali che colpiscono le nostre comunità.

Grazie agli investigatori che lavorano per ricostruire i fatti, raccogliere elementi di prova, individuare i responsabili e dare risposte alle vittime.

Le loro indagini possono riguardare omicidi, rapine, sequestri, traffici di droga, criminalità organizzata, reati contro il patrimonio, violenze contro le persone e molti altri delitti che richiedono esperienza, metodo e perseveranza.

È un lavoro che spesso non si esaurisce in poche ore. Può richiedere settimane, mesi o anche periodi più lunghi, attraverso attività investigative complesse e delicate.

Grazie a chi analizza ogni dettaglio, verifica le informazioni, segue le tracce e continua a cercare risposte anche quando la strada sembra difficile.

Grazie agli investigatori che affrontano casi dolorosi, ascoltano persone segnate dalla sofferenza e lavorano per ricostruire vicende che hanno sconvolto intere famiglie.

Un pensiero particolare va a chi si occupa di reati contro le persone più vulnerabili, di violenza domestica, di abusi e di reati commessi ai danni dei minori.

Dietro ogni fascicolo non c’è soltanto un’indagine: spesso c’è una persona che attende giustizia e una famiglia che spera di poter ritrovare serenità.

SCO e indagini contro la criminalità organizzata.

Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Centrale Operativo (SCO) e ai reparti investigativi impegnati nel contrasto alle organizzazioni criminali.

La criminalità organizzata non si manifesta sempre in modo evidente. Può agire attraverso reti, interessi economici, intimidazioni, traffici illeciti e relazioni costruite per condizionare la vita delle persone e delle comunità.

Per contrastarla servono preparazione, collaborazione, riservatezza e una straordinaria capacità investigativa.

Grazie a chi lavora per individuare i responsabili dei reati più gravi, ricostruire le strutture criminali e portare alla luce attività che minacciano la libertà e la sicurezza dei cittadini.

Grazie a chi affronta indagini complesse contro le mafie e le reti criminali, contribuendo, insieme alle altre istituzioni competenti, a impedire che la violenza e l’intimidazione possano diventare strumenti di potere.

Un ringraziamento va anche alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che contribuiscono alle attività di contrasto alla criminalità mafiosa nell’ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le altre Forze di polizia.

Perché combattere le mafie significa difendere la libertà di un imprenditore, la serenità di una famiglia, il futuro di un giovane e il diritto di ogni comunità a vivere senza ricatti.

DIGOS e Polizia di prevenzione: difendere la sicurezza e le istituzioni.

Un grazie sentito va alle donne e agli uomini delle DIGOS, impegnati nelle attività investigative e informative relative ai fenomeni di loro competenza, compresi quelli connessi all’estremismo e al terrorismo.

È un lavoro delicato, nel quale la capacità di comprendere i segnali, verificare le informazioni e valutare i rischi assume un’importanza fondamentale.

Grazie a chi opera per prevenire minacce gravi, contrastare il terrorismo e proteggere la sicurezza collettiva, nel rispetto della legge e dei diritti di tutti.

Grazie anche agli operatori delle strutture centrali e territoriali della Polizia di prevenzione, che contribuiscono alle attività di analisi, coordinamento e contrasto dei fenomeni che possono mettere a rischio l’ordine democratico e la sicurezza pubblica.

Sono professionalità che spesso lavorano lontano dagli occhi dei cittadini e che, proprio per la delicatezza delle loro funzioni, non possono sempre raccontare ciò che fanno.

Ma il valore di un lavoro non si misura dalla visibilità che riceve.

A tutte queste donne e a tutti questi uomini va la mia riconoscenza.

NOCS: quando intervenire significa affrontare il rischio più alto.

Un pensiero particolare va al Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS), reparto speciale della Polizia di Stato impiegato in interventi ad alto rischio.

Sono donne e uomini che affrontano una preparazione altamente specializzata per intervenire in situazioni di estrema delicatezza, tra cui operazioni antiterrorismo e interventi in scenari nei quali la vita delle persone può essere in grave pericolo.

Dietro la loro preparazione ci sono addestramento continuo, disciplina, coordinamento e una grande capacità di operare sotto pressione.

Grazie a questi professionisti per la responsabilità che assumono e per il lavoro svolto quando una situazione richiede competenze straordinarie.

Il loro compito ricorda quanto sia importante essere pronti ad affrontare anche gli scenari più difficili, con professionalità e rispetto della missione affidata.

Polizia Scientifica: la forza delle prove.

Grazie alle donne e agli uomini della Polizia Scientifica, che mettono conoscenze scientifiche e competenze tecniche al servizio delle indagini.

Dall’analisi della scena di un crimine alla ricerca e alla documentazione delle tracce, dalle attività di laboratorio alle identificazioni, il loro lavoro contribuisce a ricostruire i fatti e a fornire elementi fondamentali all’autorità giudiziaria.

È un’attività che richiede precisione, pazienza e rigore. Un dettaglio può essere decisivo; una traccia può aiutare a chiarire ciò che è accaduto; un’analisi accurata può contribuire a dare una direzione a un’indagine.

Grazie a chi lavora con metodo, competenza e attenzione, sapendo che dietro ogni accertamento possono esserci la ricerca della verità e il bisogno di giustizia di una persona.

Un ringraziamento va anche ai gabinetti provinciali e regionali di Polizia Scientifica e alle altre strutture tecniche che sostengono le attività investigative.

Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica: proteggere anche il mondo digitale.

Il nostro mondo è sempre più connesso e una parte importante della vita quotidiana passa attraverso internet, dispositivi elettronici e piattaforme digitali.

Ma anche nello spazio digitale si possono nascondere truffe, ricatti, furti di identità, abusi e minacce.

Per questo desidero ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Grazie a chi contrasta le frodi online, si occupa di reati informatici, interviene nelle indagini relative agli abusi commessi attraverso la rete e contribuisce alla protezione delle persone più esposte ai rischi digitali.

Grazie a chi lavora per tutelare i minori, contrastare lo sfruttamento e gli abusi online e aiutare le vittime di comportamenti criminali che possono provocare conseguenze profonde anche quando avvengono dietro uno schermo.

Grazie anche ai professionisti impegnati nella prevenzione e nel contrasto delle minacce informatiche che possono compromettere servizi, sistemi e infrastrutture importanti per il Paese.

La sicurezza, oggi, significa anche difendere la dignità e i diritti delle persone nel mondo digitale.

Polizia Stradale: proteggere la vita sulle nostre strade.

Un ringraziamento profondo va alla Polizia Stradale.

Ogni giorno le donne e gli uomini di questa specialità sono impegnati nella prevenzione degli incidenti, nei controlli, nella vigilanza della rete stradale e autostradale e negli interventi in caso di emergenza.

Sono spesso presenti su strade dove un incidente può trasformare, in pochi secondi, la vita di una famiglia.

Grazie a chi raggiunge un luogo in cui si è verificato uno scontro, mette in sicurezza l’area, gestisce il traffico e collabora nei soccorsi.

Grazie a chi lavora per prevenire comportamenti pericolosi, contrastare le violazioni e ricordare che la prudenza alla guida non è una formalità, ma una responsabilità verso la propria vita e quella degli altri.

Dietro ogni controllo e ogni intervento c’è un obiettivo fondamentale: evitare che una persona non faccia più ritorno a casa.

A tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia Stradale va il mio grazie, per il lavoro svolto sulle nostre strade, spesso in condizioni difficili e con rischi che non devono mai essere sottovalutati.

Polizia Ferroviaria: sicurezza nelle stazioni e sui treni.

Grazie alla Polizia Ferroviaria (Polfer), presente nelle stazioni e impegnata nei servizi di prevenzione, controllo e contrasto ai reati nel settore ferroviario.

Le stazioni sono luoghi di passaggio, incontro e movimento continuo. Ogni giorno migliaia di persone vi transitano per raggiungere il lavoro, la scuola, i propri affetti o una nuova destinazione.

Grazie agli operatori che vigilano su questi spazi, intervengono nelle situazioni di pericolo, assistono le persone in difficoltà e contribuiscono alla sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario.

Grazie a chi lavora per prevenire furti, aggressioni e altri reati, e a chi affronta turni e servizi che richiedono attenzione costante.

La sicurezza dei trasporti è parte della libertà di muoversi e vivere serenamente il proprio quotidiano.

Polizia di Frontiera: presidiare gli accessi al Paese.

Un ringraziamento va alle donne e agli uomini della Polizia di Frontiera, impegnati nei controlli e nelle attività di sicurezza presso gli scali aeroportuali, marittimi e gli altri punti di frontiera di competenza.

È un lavoro che richiede competenza, attenzione e conoscenza delle procedure, in contesti nei quali ogni giorno transitano grandi quantità di persone e merci.

Grazie a chi opera negli aeroporti, nei porti e nelle frontiere terrestri, contribuendo alle attività di controllo e alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nell’ambito delle proprie funzioni.

Grazie a chi svolge il proprio compito con professionalità, tenendo insieme le esigenze della sicurezza, il rispetto delle regole e la tutela dei diritti delle persone.

Reparti Mobili e Reparti Prevenzione Crimine: presenza nei momenti più delicati.

Un pensiero riconoscente va ai Reparti Mobili della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di ordine pubblico, e ai Reparti Prevenzione Crimine, che supportano le attività di controllo del territorio e gli interventi operativi.

Sono servizi che possono svolgersi durante manifestazioni, eventi pubblici, situazioni di tensione o operazioni che richiedono un dispositivo di sicurezza articolato

Grazie a chi è chiamato a operare in contesti complessi, nei quali bisogna mantenere lucidità, autocontrollo e capacità di agire in squadra.

La gestione dell’ordine pubblico richiede professionalità, equilibrio e una grande responsabilità, perché ogni intervento coinvolge persone, diritti e situazioni che possono evolvere rapidamente.

Grazie anche alle Unità Operative di Primo Intervento (UOPI) e a tutte le componenti specializzate che contribuiscono alla risposta a eventi critici secondo le rispettive competenze.

Grazie a chi lavora per prevenire i rischi, proteggere le persone e garantire condizioni di sicurezza anche quando il contesto diventa particolarmente difficile.

Cinofili, artificieri, sommozzatori, Reparti Volo e Polizia a cavallo.

La Polizia di Stato comprende numerose specialità che mettono competenze specifiche e mezzi dedicati al servizio della collettività.

A tutte queste componenti va il mio ringraziamento.

Grazie alle unità cinofile, per il lavoro svolto insieme ai cani addestrati nelle attività di ricerca e negli interventi di competenza. Dietro ogni servizio ci sono preparazione, fiducia reciproca e un rapporto costruito con cura.

Grazie ai Nuclei Artificieri, chiamati a intervenire in presenza di ordigni, materiali sospetti e situazioni che possono comportare rischi elevati. È un lavoro che richiede formazione specialistica, precisione e sangue freddo.

Grazie ai Nuclei Sommozzatori, impegnati nelle attività subacquee e negli interventi di ricerca e recupero che richiedono capacità tecniche particolari.

Grazie ai Reparti Volo, che con i loro equipaggi e le loro competenze contribuiscono alle attività di supporto operativo, osservazione e soccorso secondo le esigenze del servizio.

Grazie alle Squadre a cavallo, che svolgono servizi di controllo del territorio, vigilanza e ordine pubblico in contesti specifici.

Grazie anche alle altre unità specializzate, ai tiratori scelti e ai professionisti che mettono capacità e preparazione al servizio degli interventi più delicati.

Ognuno di questi reparti svolge un compito diverso, ma tutti condividono la stessa responsabilità: contribuire alla sicurezza delle persone e alla missione della Polizia di Stato.

Le donne e gli uomini che lavorano lontano dai riflettori.

Non voglio dimenticare nessuno.

Perché accanto a chi interviene direttamente sul campo ci sono tantissime persone che rendono possibile il lavoro quotidiano della Polizia di Stato.

Grazie al personale degli uffici, agli operatori delle centrali operative, ai tecnici, agli specialisti delle telecomunicazioni, agli addetti alla logistica, ai professionisti sanitari, al personale amministrativo e a tutti coloro che garantiscono supporto e continuità ai servizi.

Grazie a chi si occupa della formazione, dell’addestramento e della preparazione delle nuove generazioni di poliziotti.

Grazie a chi lavora per garantire mezzi, strumenti, comunicazioni e strutture efficienti.

Grazie a chi, pur non comparendo nelle immagini delle operazioni, contribuisce a fare in modo che un intervento possa essere svolto nel modo più efficace possibile.

Un’istituzione non è fatta soltanto da chi vediamo in prima linea. È una squadra composta da tante professionalità, ciascuna con una responsabilità importante.

E ogni persona che svolge con serietà il proprio compito merita rispetto e riconoscenza.

Il prezzo del dovere e il rischio di non tornare a casa.

C’è un aspetto che non dovrebbe mai essere dimenticato.

Quando una donna o un uomo della Polizia di Stato esce per iniziare il proprio turno, non può sempre sapere cosa lo aspetterà. Un controllo ordinario può diventare un’emergenza. Una richiesta di aiuto può condurre in una situazione pericolosa. Un intervento può richiedere decisioni immediate, prese sotto pressione e con informazioni incomplete.

In quei momenti non c’è il tempo di pensare soltanto a sé stessi. Ci sono un compito da svolgere, persone da proteggere e responsabilità che richiedono preparazione e coraggio.

Questo non significa ignorare il pericolo o considerare il sacrificio qualcosa di scontato. Al contrario, significa comprendere quanto sia importante che ogni operatore possa contare sulla formazione, sui mezzi adeguati, sul sostegno dei colleghi e sul rispetto delle regole.

Significa ricordare che dietro ogni uniforme c’è una persona amata da qualcuno, una famiglia che attende il suo ritorno, figli, genitori, compagni e amici.

Per questo il mio ringraziamento è rivolto anche alle famiglie delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che condividono indirettamente le difficoltà di un servizio impegnativo e vivono con apprensione i momenti in cui i propri cari sono chiamati a intervenire.

A chi ha riportato ferite durante il servizio, a chi affronta le conseguenze fisiche e psicologiche di esperienze difficili e a chi continua a svolgere il proprio lavoro dopo aver vissuto momenti drammatici, va un pensiero di particolare vicinanza.

E a chi ha perso la vita servendo lo Stato, insieme ai loro familiari e ai colleghi, va un ricordo rispettoso e riconoscente.

Il loro sacrificio non deve essere dimenticato.

Grazie, Polizia di Stato: il mio rispetto viene dal cuore.

Voglio concludere con parole semplici, ma sincere.

A tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato desidero esprimere la mia più profonda stima.

Grazie agli agenti che pattugliano le strade. Grazie agli investigatori che cercano la verità. Grazie a chi combatte la criminalità organizzata, a chi contrasta il terrorismo e a chi tutela le persone più vulnerabili.

Grazie alla Polizia Scientifica, alla Polizia Postale, alla Polizia Stradale, alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia di Frontiera.

Grazie alle Volanti, alle Squadre Mobili, alla DIGOS, allo SCO, al NOCS, ai Reparti Mobili, ai Reparti Prevenzione Crimine, alle UOPI, alle unità cinofile, agli artificieri, ai sommozzatori, ai Reparti Volo, alle Squadre a cavallo e a tutte le altre articolazioni operative e specialistiche.

Grazie alle donne e agli uomini delle Questure, dei commissariati, degli uffici centrali e periferici, delle strutture investigative, tecniche e di supporto.

Grazie a chi indossa questa uniforme ogni giorno e a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce alla sicurezza del nostro Paese.

Non è possibile racchiudere in un articolo ogni reparto, ogni specializzazione e ogni servizio. Ma nessuno deve sentirsi escluso da questo ringraziamento: il mio pensiero è rivolto all’intera Polizia di Stato, in ogni sua componente.

Grazie per esserci quando qualcuno ha paura. Grazie per intervenire quando una persona è in pericolo. Grazie per il lavoro che svolgete anche quando nessuno vi vede, per i sacrifici che affrontate e per le responsabilità che portate sulle vostre spalle.

So che non tutte le giornate finiscono con un risultato positivo e che non tutte le situazioni hanno una soluzione semplice. Ma riconosco il valore di chi affronta ogni giorno un compito così delicato con professionalità, umanità e senso del dovere.

Il mio rispetto non nasce soltanto dall’uniforme, ma dalle persone che la indossano e dalla missione che sono chiamate a svolgere.

A tutte le donne e a tutti gli uomini della Polizia di Stato, senza distinzioni di grado, reparto o incarico, rivolgo il mio ringraziamento più profondo, la mia stima più sincera e la mia riconoscenza.

Io vi voglio bene, perché rappresentate quella parte dello Stato che sceglie ogni giorno di esserci, di proteggere, di intervenire e di mettere la propria professionalità al servizio della vita e della sicurezza degli altri.

Vi auguro di poter svolgere sempre il vostro lavoro con la protezione, il sostegno e il rispetto che meritate. E soprattutto, vi auguro di poter tornare ogni giorno a casa, dalle persone che vi aspettano.

Grazie, Polizia di Stato. Grazie per quello che fate, per quello che rappresentate e per il servizio che rendete al nostro Paese.

Con profonda stima, riconoscenza e affetto.