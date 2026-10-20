“FUKSAS- DA TUTTA LA VITA”, UN DOCUMENTARIO RICOSTRUISCE IL PERCORSO DEL GRANDE ARCHITETTO ITALIANO

L'idea è venuta alla figlia Elisa, regista del film , e bisogna ammettere che è stata geniale. Il padre, notissimo Architetto conosciuto a livello internazionale, non ne era molto convinto. Lui , nonostante il successo è rimasto un uomo schivo, generoso e semplice, come molti altri grandi personaggi che hanno vinto nella vita e che non devono “dimostrare “nulla. Basta guardare le sue opere Incontralo però è stato piacevole,per capire la sua genialità ”E pensare che da ragazzo volevo fare il pittore, racconta Fuksas-”invece ho studiato e mi sono laureato in architettura (nel '69). Il film? “Essere diretto da una figlia non è facile, prosegue l'Architetto, ma lo considero un gesto d'amore. E' venuto fuori un reality spalmato nel tempo e la lunga collaborazione ci ha appassionato. La verità è tangibile, questo è un film sul sogno”. Bellissime le immagini create dalla figlia Elisa, dove passaggi e momenti li vivi con l'entusiasmo di un italiano che crede nei valori della nostra penisola. Di ciò che conta davvero nella vita. La macchina da presa punta sul passato e sull'oggi ed Elisa dimostra un grande talento: “Fai un film su una persona che per il suo lavoro ha dato il massimo”, sottolinea- “tuo padre lo conosci sotto una luce diversa. Però ora sono contenta del risultato, ho raccontato la sua passione, e quella verità tangibile spalmata nel tempo”. Presente alla proiezione la bella moglie Doriana Mandrelli (anche lei Architetto) e la figlia Lavinia. Il film arriverà nei cinema a partire da novembre distribuito da Piper Film.