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MEGA MOSCHEA, MARRONE-MONTARULI: “TORINO NORD QUESTA SERA HA CHIARITO IL SUO NO, NONOSTANTE LE MINACCE DEI MARANZA”

martedì 20 ottobre 2026
1' di lettura

“Torino nord ha chiarito inequivocabilmente che non vuole la mega moschea e ha sfidato le minacce dei maranza per ribadire all'amministrazione comunale che non intendono diventare banlieue in fiamme come in Francia. In piazza noi Fratelli d'Italia, i primi a scendere in strada contro questo progetto già nel 2021, abbiamo confermato la nostra opposizione in tutte le sedi istituzionali, a partire dall'emendamento alla legge urbanistica che approveremo in consiglio regionale entro ottobre. Sarà un no ad oltranza al Sindaco Lo Russo che sta svendendo Barriera e Aurora al Marocco e ad una confederazione islamica che nulla ha a che vedere con l'integrazione in quella parte della città più in difficoltà” lo dichiarano la Vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli e il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, a margine della manifestazione di questa sera all’Ex Nebiolo.

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