ECR PARTY. Il 23 e 24 ottobre a Vilnius gli "European Awareness Days" su sicurezza europea, NATO e difesa

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026 si terrà a Vilnius l’evento internazionale “European Awareness Days – Peace Through Strength: Defending Europe”, promosso e organizzato dal Partito dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR Party). L'iniziativa, che vedrà una forte presenza internazionale con un asse strategico tra Italia e Lituania e delegazioni provenienti da Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Svezia, Svizzera, Ungheria e Regno Unito, intende affrontare in modo concreto e pragmatico i temi cruciali del futuro della NATO, del rafforzamento dell’industria europea della difesa, dell'adattamento delle capacità militari alle nuove minacce, dell'innovazione tecnologica, della protezione delle frontiere e del coinvolgimento delle nuove generazioni. La scelta di Vilnius rappresenta una sede di straordinario valore simbolico e geopolitico, situata al centro della frontiera orientale europea, ideale per discutere la preparazione e la sicurezza del continente. All’incontro prenderanno parte in qualità di relatori e ospiti d'onore: Adam Bielan, Presidente dell’ECR Party; Carlo Fidanza, Vicepresidente esecutivo dell’ECR Party e capo della delegazione italiana ECR; Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa; Aurelijus Veryga, eurodeputato e Chairman della Lithuanian Farmers and Greens Union; Deividas Matulionis, Capo del National Security Group della Presidenza lituana; Tomasz Szatkowski, Segretario Generale del Gruppo ECR ed ex ambasciatore polacco presso la NATO; Bartosz Grodecki, Sottosegretario di Stato e Capo del National Security Bureau polacco; Gabriel Gorbačevski, Vice-Ministro della Difesa nazionale lituano; Edvinas Grikšas, Ministro dell’Economia e dell’Innovazione della Lituania; Aušrinė Norkienė, Vice-Presidente del Parlamento lituano; Naike Gruppioni, deputata italiana della Commissione Esteri. L’iniziativa è coordinata dal Segretario Generale dell’ECR Party, Antonio Giordano.