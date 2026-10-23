Pier Silvio Berlusconi ha fatto un video con l’intelligenza artificiale: l'annuncio su "Far Away"

Pier Silvio Berlusconi è protagonista di un video realizzato con l’intelligenza artificiale e pubblicato sui profili social di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, sua compagna. L’amministratore delegato di Mediaset si rivolge agli appassionati di soap turche con un filmato ironico che annuncia il ritorno di Far Away su Canale 5.

Nel video, Pier Silvio è seduto alla scrivania quando riceve sul telefono un filmato in cui un’influencer protesta per la sospensione della sua serie preferita. Una canzone neomelodica critica la decisione di interrompere la programmazione proprio nel momento più avvincente della trama. Successivamente, un altro brano si rivolge ai fan delle produzioni turche, definiti “turchini e turchine”. A quel punto, Berlusconi si alza, balla e si mette a cantare in napoletano, partecipando divertito alla scena.

Il filmato contiene anche un annuncio atteso da molti telespettatori: Far Away tornerà con i nuovi episodi. La soap aveva lasciato il palinsesto a settembre, facendo spazio alle nuove puntate di Uomini e Donne. La sospensione aveva suscitato malcontento tra i fan, desiderosi di conoscere il seguito della storia d’amore tra Alya e Cihan.