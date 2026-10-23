fixed – Accra’s Answer to Europe’s E-Waste: il nuovo documentario sfida la consapevolezza dell'Europa sui rifiuti elettronici globali

refurbed, il marketplace di ricondizionamento in più rapida crescita in Europa, lancia fixed – Accra’s Answer to Europe’s E-Waste, un nuovo documentario di 25 minuti girato in Ghana. L'opera esplora le conseguenze che il nostro consumo di elettronica ha altrove, le realtà dietro le narrazioni sui rifiuti elettronici e l'urgente necessità di approcci più circolari alla tecnologia.

Il documentario segue refurbed in un viaggio in Ghana nell'aprile 2026, dove il co-fondatore Kilian Kaminski, insieme a un piccolo team e a giornalisti pan-europei, ha visitato Accra e l'ex area di Agbogbloshie per comprendere meglio come si sono evoluti negli ultimi anni i sistemi di e-waste, l'economia informale della riparazione e le realtà del riciclaggio. Come osserva il Dr. Michael Osei Asibey del KNUST Ghana: “I rifiuti sono una risorsa nel posto sbagliato” - una prospettiva che riflette l'invito generale del documentario a ripensare l'elettronica non come prodotti usa e getta, ma come materiali preziosi all'interno di un sistema circolare.

Prodotto in collaborazione con esperti locali, scienziati e lavoratori sul campo, il documentario presenta una prospettiva più sfumata sui rifiuti elettronici rispetto a quella comunemente ritratta in Europa, evidenziando sia le conseguenze ambientali e sociali del consumo globale, sia l'innovazione, la cultura della riparazione e la resilienza che emergono a livello locale.

L'uscita rientra nel più ampio impegno di refurbed nel promuovere soluzioni per l'economia circolare e nel sostenere sistemi di produzione elettronica più responsabili a livello globale. Fa luce anche su uno degli investimenti ad impatto di refurbed in un'iniziativa di riciclaggio basata in Ghana, che sta cercando di stabilire un'infrastruttura di riciclaggio formalizzata e di introdurre processi di recupero dei materiali più sicuri.

“L'Europa parla spesso di riciclaggio senza comprendere appieno cosa succede ai dispositivi elettronici dopo che scompaiono dalle nostre case. Volevamo ascoltare, imparare e riportare una prospettiva più onesta e sfumata sulle conseguenze globali dei nostri consumi” dichiara Kilian Kaminski, Co-Fondatore di refurbed.

Il documentario esamina anche questioni più ampie relative alle abitudini di consumo dell'Europa, ai cicli di vita dei prodotti, alla riparabilità, alle falle nei sistemi di esportazione dei rifiuti elettronici e alle responsabilità dell'industria e dei consumatori nella riduzione dei rifiuti elettronici.