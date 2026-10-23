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Sabato 24 ottobre alle ore 10 il coordinamento Studenti col Tricolore promuove un presidio pacifico in Piazza XXV Aprile a Milano

venerdì 23 ottobre 2026
Sabato 24 ottobre alle ore 10 il coordinamento Studenti col Tricolore promuove un presidio pacifico in Piazza XXV Aprile a Milano

1' di lettura

Il coordinamento riunisce studenti di scuole superiori e università milanesi e non fa capo ad alcun partito, sigla o organizzazione.
L'iniziativa nasce dopo i disordini dei giorni scorsi in piazza Duomo, durante i quali, come mostrano video diffusi sui social, è stato dato alle fiamme un tricolore sui gradini della cattedrale.

«Non vogliamo difendere una normalità fatta di precarietà e prospettive negate, ma non ci riconosciamo nemmeno in una contestazione che sa solo distruggere», dichiara il coordinamento. «Vogliamo dare una forma attiva e diversa a questo momento. Sabato portiamo in piazza l'unica bandiera che appartiene a tutti.»

L'obbiettivo del coordinamento è quello di iniziare una mobilitazione che veda nel presidio di questo sabato solo un punto d'inizio per portare la generazione tricolore nelle piazze. I partecipanti sono invitati a portare il tricolore e a rispettare alcune regole: nessun simbolo di partito, volto scoperto, nessuna provocazione. 
 

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