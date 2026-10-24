A Torino inaugurato il Women economic forum che per tre giorni animerà le officine grandi riparazioni.

Il "Women Economic Forum" rappresenta un momento di condivisione e confronto sulle sfide che le donne si trovano ad affrontare oggi nell’economia globale. L’evento riunirà la rete dei membri del G100, oltre a personalità di spicco provenienti da Istituzioni, aziende e università di tutto il mondo.

G100, tra le più rappresentative associazioni femminili internazionali per la promozione della leadership e dell’empowerment economico delle donne con oltre 500.000 membri in 150 Paesi, è arrivato in Italia, all'Università Luiss Guido Carli, con l'evento "Women Economic Forum", dal 20 al 23 novembre 2023 a Roma.

Nel G100 figura Laura Mattarella presidente del comitato d’onore del WEF Italy. Il programma si articolerà in nove sessioni plenarie presiedute da figure di spicco della ricerca, dell'industria e delle istituzioni internazionali, tra cui Ersilia Vaudo (ESA), Barbara Caputo (Politecnico di Torino), Chial» Corazza (ESCP Business School), Datin

Hartini Osman (Prihatin Ehsan Group of

Companies), Sharon Cittone (Edible Planet

Ventures), l'Ambasciatore Staffan de Mistura e manager di primo piano come Milena Lerario (e-

GEOS) e Tiziana Mele (Lundbeck Italia).

Tra le nuove entrate del G 100 - come advisory member Imprenditorialità e Sostenibilità - anche l’avvocato Costanza Maria Gargano, dal 2023 Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Milano. Avvocata civilista e familiarista, componente della Commissione Famiglia, Persone e Minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Alla professione affianca un costante impegno nella promozione della parità di genere, nel contrasto alle discriminazioni e nella tutela dei diritti fondamentali.