ECR a Vilnius: più investimenti in difesa nazionale, sicurezza e rafforzamento del pilastro europeo della Nato

Rafforzare le capacità di difesa nazionali, consolidare il pilastro europeo della Nato e investire nella sicurezza come condizione di libertà e prosperità. Sono i temi al centro degli European Awareness Days – Peace Through Strength: Defending Europe, organizzati dall’ECR Party il 23 e 24 ottobre a Vilnius, con la partecipazione di rappresentanti politici, istituzionali ed esperti della difesa provenienti da diversi Paesi europei.

«L’Europa ha vissuto nell’illusione che la guerra appartenesse definitivamente al passato, che il commercio, la diplomazia e l’energia russa a basso costo potessero sostituire carri armati, munizioni e armamenti. L’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina ha infranto questa illusione», ha dichiarato Adam Bielan, Presidente dell’ECR Party, nel suo intervento di apertura.

«La Nato rimane il fondamento della nostra sicurezza. Dobbiamo rafforzare le nostre relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti. L’Europa deve diventare un pilastro più forte all’interno della Nato, non duplicarne le strutture», ha aggiunto Bielan, concludendo: «Lo scopo della forza non è fare la guerra. È prevenirla».

«Servono capacità di difesa nazionali più solide, un’industria europea della difesa più competitiva e un pilastro europeo più forte all’interno della Nato, non per sostituire l’Alleanza Atlantica, ma per rafforzarla ulteriormente», ha sottolineato Carlo Fidanza, vicepresidente esecutivo dell’ECR Party e capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, in un videomessaggio.

«Sotto la guida di Giorgia Meloni, l’Italia è pienamente impegnata nella costruzione di un’Europa che si assuma la responsabilità della propria sicurezza, tuteli i propri interessi strategici e rimanga saldamente al fianco dei propri alleati, come dimostra ogni giorno la presenza delle nostre forze aeree in Lituania», ha aggiunto Fidanza.

«Dopo aver intervistato il Ministro dell’Economia, il Viceministro della Difesa e il Ministro della Giustizia della Lituania, abbiamo ottenuto un quadro chiaro del perché questo Paese sia così all’avanguardia nel progetto di difesa. La difesa non è una spesa, ma un investimento che nel medio periodo porta maggior libertà, maggior sicurezza, e conseguentemente maggiore prosperità», ha dichiarato Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario Generale dell’ECR Party, a margine dell’evento.