Cortei. Montaruli (Fdl): da centri sociali sponda a frange radicali, pragmatismo Governo è risposta 

“I centri sociali vorrebbero strumentalizzare le seconde generazioni per la lotta di classe, ma finiscono per offrire una sponda a quelle frange radicali che vogliono portare la jihad in casa nostra, alimentando violenza e disprezzo verso l’Italia. Loro assaltano le forze dell’ordine e insultano tifando contro l’Italia, noi stiamo dalla parte degli italiani e delle forze dell’ordine. Non a caso sono gli stessi che a Torino bruciano la foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per fortuna c’è questo Governo che dimostra ancora una volta pragmatismo con risposte rigorose come l’immediata efficacia dell'imputabilità per i minorenni e tolleranza pari a zero verso i professionisti del disordine. Chiunque si organizzi per devastare deve sapere che verrà fermato. È questo il messaggio chiaro che, grazie al Ministro Piantedosi e a Giorgia Meloni, abbiamo lanciato”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli