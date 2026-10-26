Cortei, Montaruli (FdI): "Cara Schlein devastare non è democrazia"

“Per Elly Schlein, saccheggiare, devastare e aggredire le forze dell'ordine è democrazia? Ancora una volta, il PD è pieno di "ma" e non riesce a pronunciare una parola di condanna netta: ci sono sempre giustificazioni e minimizzazioni degli scontri, considerati "non così violenti". La verità è che le immagini le abbiamo viste tutti, ma evidentemente fa comodo, pur di non perdere neanche mezzo voto, continuare ad assolvere moralmente teppisti e delinquenti, senza tagliare il cordone ombelicale con le frange estreme. La difesa dei “bravi ragazzi” che mettono a ferro e fuoco le città non manca mai, mentre la solidarietà per le aggressioni ai danni delle forze dell'ordine non l'abbiamo mai sentita dalla bocca della Schlein. Non a caso il PD ha appena stretto un’alleanza con Rifondazione Comunista, facendola entrare a pieno titolo nel campo largo, il cui segretario nazionale rivendica sui social la possibilità di inneggiare ad Hamas. E questi sarebbero quelli che vorrebbero governare la nazione e che attaccano sistematicamente questo Governo perché fa troppi decreti sicurezza”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.