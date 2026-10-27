“PREMIO DE SANCTIS SALUTE SOCIALE” ALLA PRESENZA DI GIANNI LETTA, DEL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI E DI LUIGI MARUOTTI

Questo importante appuntamento di oggi al Consiglio di Stato si inserisce nell'ambito della XV edizione del Premio De Sanctis, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e organizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rai ed Egualia. L'impegno è quello di migliorare, individuare e valorizzare la qualità della vita e della convivenza sociale. Si punterà alla prevenzione oncologica, alla salute globale, alla ricerca scientifica e all'inclusione. Sei i premiati di questa edizione, scelti dalla giuria presieduta dal Ministro Schillaci: Gavi, the Vaccine Alliance, organizzazione internazionale impegnata nell'accesso ai vaccini nei Paesi a basso reddito; la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, che offre gratuitamente visite ed esami diagnostici; il Comune di Guardiagrele, per il suo impegno nella tutela della salute della comunità; Elisabetta Iannelli, segretaria generale di FAVO, impegnata nella difesa dei diritti dei pazienti oncologici; Stefania Boccia, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, per il suo contributo alla ricerca scientifica; e Take Care, il progetto della UEFA, dedicato alla promozione di stili di vita sani tra i giovani. Il senso di questo appuntamento, che rompe i confini dando il giusto valore alla vita, è quello di incrementare nuove possibilità sul piano clinico, offrendo altre opzioni a chi è malato, ma deve e vuole continuare a vivere guardando al futuro con grande serenità. Il progetto è ambizioso, ma grazie a un uomo coraggioso come Francesco De Sanctis, che ha sempre creduto nei valori di un certo tipo di politica, continuerà a interessarsi della salute delle persone, rispettando tutte le regole del bon vivre. È così che in Italia si vince.