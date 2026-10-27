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“PREMIO DE SANCTIS SALUTE SOCIALE” ALLA PRESENZA DI GIANNI LETTA, DEL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI E DI LUIGI MARUOTTI

di Annamaria Piacentinimartedì 27 ottobre 2026
“PREMIO DE SANCTIS SALUTE SOCIALE” ALLA PRESENZA DI GIANNI LETTA, DEL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI E DI LUIGI MARUOTTI

2' di lettura

Questo importante appuntamento di oggi al Consiglio di Stato si inserisce nell'ambito della XV edizione del Premio De Sanctis, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e organizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rai ed Egualia. L'impegno è quello di migliorare, individuare e valorizzare la qualità della vita e della convivenza sociale. Si punterà alla prevenzione oncologica, alla salute globale, alla ricerca scientifica e all'inclusione. Sei i premiati di questa edizione, scelti dalla giuria presieduta dal Ministro Schillaci: Gavi, the Vaccine Alliance, organizzazione internazionale impegnata nell'accesso ai vaccini nei Paesi a basso reddito; la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, che offre gratuitamente visite ed esami diagnostici; il Comune di Guardiagrele, per il suo impegno nella tutela della salute della comunità; Elisabetta Iannelli, segretaria generale di FAVO, impegnata nella difesa dei diritti dei pazienti oncologici; Stefania Boccia, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, per il suo contributo alla ricerca scientifica; e Take Care, il progetto della UEFA, dedicato alla promozione di stili di vita sani tra i giovani. Il senso di questo appuntamento, che rompe i confini dando il giusto valore alla vita, è quello di incrementare nuove possibilità sul piano clinico, offrendo altre opzioni a chi è malato, ma deve e vuole continuare a vivere guardando al futuro con grande serenità. Il progetto è ambizioso, ma grazie a un uomo coraggioso come Francesco De Sanctis, che ha sempre creduto nei valori di un certo tipo di politica, continuerà a interessarsi della salute delle persone, rispettando tutte le regole del bon vivre. È così che in Italia si vince.

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