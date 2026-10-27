Mulino Caputo inaugura la seconda edizione del Premio Caputo: “Napoli porta per il Mediterraneo”, l’arte costruisce ponti tra culture

La seconda edizione del Premio Caputo si apre a una dimensione internazionale e guarda al Mediterraneo come spazio di incontro, scambio e collaborazione tra culture. Il progetto, realizzato e promosso da Valore Italia con Mulino Caputo e l’Accademia di Belle Arti di Napoli, nasce per sostenere i giovani talenti e favorire il dialogo tra arte, impresa e società. Dopo la prima edizione, dedicata al rapporto tra arte e cibo, il Premio mette quest’anno in relazione Napoli con giovani artisti e istituzioni accademiche di Marocco, Libano, Tunisia, Egitto e Giordania, riaffermando il ruolo della città come storico crocevia del Mediterraneo.

Il progetto coinvolge sei istituzioni accademiche e artistiche: l'Institut National des Beaux-Arts (INBA) di Tétouan e l'École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC) in Marocco, l'Islamic University of Lebanon di Beirut in Libano, l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) in Tunisia, la Helwan University – Faculty of Applied Arts del Cairo in Egitto e la University of Jordan – Department of Visual Arts di Amman in Giordania.

Al centro della seconda edizione ci sarà una residenza artistica internazionale di 15 giorni a Napoli, dal 16 al 27 novembre all’Accademia di Belle Arti di Napoli, durante la quale 12 studenti e giovani artisti provenienti dai cinque Paesi partner saranno ospitati presso gli spazi e i laboratori dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, insieme a 12 studenti dell’Accademia.

Il percorso non sarà una semplice esposizione di opere già realizzate, ma un'esperienza di convivenza, confronto e creazione condivisa. I partecipanti saranno organizzati in due gruppi, ciascuno composto da sei studenti internazionali – uno per ogni Accademia coinvolta – e sei studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

I due gruppi saranno chiamati a lavorare insieme alla realizzazione di dodici opere complessive, frutto del dialogo tra provenienze, sensibilità e pratiche artistiche differenti. Non sarà imposto un linguaggio unico: potranno essere realizzate installazioni, performance, opere site-specific e sculture, purché ogni lavoro rappresenti una sintesi autentica dell’incontro tra gli artisti.

Al termine della residenza, le opere saranno presentate al pubblico in una mostra presso il Real Albergo dei Poveri nei giorni sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

La scelta di Mulino Caputo di promuovere questo progetto nasce da una consapevolezza profonda: la cultura, come il pane, nasce dall’incontro di elementi diversi.

Farina, acqua, tempo e mani sono gli elementi essenziali di una trasformazione che attraversa secoli e culture. Dal khobz nordafricano alla pita levantina, dal pane azzimo alla focaccia, dalla pita greca alla pizza napoletana, il Mediterraneo racconta una storia comune fatta di grano, acqua e fuoco. Cambiano forme, nomi e ritualità, ma rimane una matrice condivisa: la trasformazione della materia come atto culturale e comunitario.

In un momento storico nel quale il Mediterraneo è attraversato da crisi e fratture geopolitiche, il Premio Caputo sceglie di ribaltare lo sguardo e di proporlo come spazio di possibilità, incontro e costruzione di nuove relazioni. Non un Mediterraneo evocato soltanto sul piano simbolico, ma un luogo nel quale giovani provenienti da Paesi diversi possano incontrarsi concretamente, lavorare insieme e produrre cultura.

In quest’ottica, nei prossimi mesi, nei cinque Paesi coinvolti, saranno sviluppate masterclass professionali per la realizzazione della pizza e dei panificati dedicate ai giovani studenti delle Accademie di Belle Arti, con l'obiettivo di trasferire il know-how tecnico e artigianale legato alla tradizione napoletana della pizza e dei prodotti dolciari.

Le attività, della durata di 2-3 giorni per ciascun Paese partner, saranno affidate a maestri pizzaioli e panificatori di Mulino Caputo con esperienza internazionale.

La cooperazione diventa così un vero motore di valore economico, sociale e culturale: mettere in dialogo comunità e competenze significa trasferire conoscenze, rafforzare le filiere locali, favorire coesione e inclusione e creare le condizioni per future collaborazioni.

Con la seconda edizione del Premio Caputo, Mulino Caputo rinnova il proprio impegno a sostegno delle nuove generazioni, trasformando la propria storia e il proprio patrimonio di competenze in un'occasione di confronto e apertura internazionale.

«Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo viaggio - dichiara l’Amministratore Delegato di Mulino Caputo Antimo Caputo - Un connubio tra arte, cultura e tradizione gastronomica, nato in occasione del centenario del Mulino Caputo. Un percorso comunicativo innovativo che ha coinvolto giovani talenti. Dopo il restauro del Tesoro di San Gennaro e della sua mostra lo scorso anno oggi promuoviamo uno scambio culturale con i Paesi del Mediterraneo, da sempre culla di arte, storia e sapori. Un linguaggio globale capace di unire e valorizzare i talenti emergenti».

«Il Premio Caputo promuove una visione della cultura come spazio di incontro e collaborazione, capace di superare i confini geografici e mettere in dialogo esperienze, competenze e sensibilità diverse - dichiara Salvatore Amura, Amministratore Delegato di Valore Italia - Per Valore Italia, questo progetto significa valorizzare il talento nelle nuove generazioni e riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nella costruzione di relazioni durature tra Paesi e comunità. Un percorso reso possibile dalla generosità e dalla sensibilità di Mulino Caputo, il cui impegno rappresenta un esempio virtuoso di mecenatismo culturale e di sostegno concreto alla creatività e al talento dei giovani».