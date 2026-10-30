Enel promuove “Nativi Artistici”, al via da Roma il progetto che porta i giovani alla scoperta delle proprie città

Quanti luoghi della città in cui sei nato hai davvero visitato? E quanti tesori artistici attraversi ogni giorno senza conoscerne la storia? Da queste domande nasce Nativi Artistici, il progetto ideato da Massimiliano Finazzer Flory con il supporto di Enel e la collaborazione scientifica della Fondazione Augusto Rancilio, per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale italiano.

L’obiettivo è invitare i giovani a guardare la propria città con occhi nuovi, riscoprendo luoghi, monumenti e bellezze spesso dati per scontati e sviluppando un rapporto più diretto con il patrimonio artistico e culturale che li circonda.



Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni e propone visite gratuite nei luoghi simbolo delle città in cui sono nati. Ogni appuntamento può accogliere fino a cento partecipanti e prevede una breve lezione di storia dell’arte, accompagnata da una selezione di testi dedicati alla bellezza. La prima tappa è stata Roma, con una visita al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, nel Foro Romano, all’interno del Tempio di Antonio e Faustina. Un’occasione per osservare da una prospettiva diversa uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale e riscoprirne la storia.

Il viaggio proseguirà in altre cinque città italiane: il 16 novembre a Milano, al Cenacolo Vinciano; il 18 gennaio a Venezia, alla Biblioteca Nazionale Marciana; il 12 febbraio a Firenze, alla Badia Fiorentina. Tra marzo e aprile sono previsti anche due appuntamenti a Napoli, al Teatro San Carlo, che celebra 290 anni dalla fondazione, e a Palermo, al Teatro Massimo, a 130 anni dalla sua inaugurazione.

La missione è favorire la nascita di una nuova generazione di «nativi artistici»: giovani capaci di unire cultura e contemporaneità, tecnologia e bellezza, riscoprendo il legame con la città in cui vivono.