SALUTE: NASCE UN NETWORK NAZIONALE CONTRO IL CANCRO PEDIATRICO. FIAGOP AVVIA UNA COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE

Nasce un network nazionale di supporto per migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti malati di tumore e delle loro famiglie, abbattendo le disuguaglianze e le disparità di trattamento in tutta Italia. L’iniziativa è della Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP), che ha avviato una collaborazione con quattro associazioni partner situate in altrettante regioni della Penisola: AGAL (Pavia), Noi per Loro (Parma), Noi per Voi (Firenze) e ASLTI (Palermo). I risultati del progetto, denominato “Insieme per crescere. Strategie per lo sviluppo degli interventi delle associazioni di oncoematologia pediatrica italiane”, saranno presentati domani mattina 31 ottobre presso il Complesso monumentale San Maria Novella a Firenze nel corso del convegno “Il valore del crescere insieme”.

Finanziato dal Fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei bambini affetti da malattia oncologica, questo progetto ha avuto una durata di 23 mesi, a partire dal 2024, per sviluppare attività improntate alla condivisione di buone pratiche, alla formazione e alla creazione di nuovi strumenti digitali. In particolare, è stata avviata la creazione di una piattaforma online centralizzata per offrire alle famiglie informazioni accreditate e comprensibili su cure, diritti legali, lavoro, scuola e supporto emotivo, oltre ad offrire uno spazio di confronto dedicato specificatamente agli adolescenti. Sono stati poi sviluppati percorsi formativi misti (online e in presenza) dedicati a circa 110 figure tra volontari, dipendenti e membri dei direttivi, focalizzati su competenze psicosociali, comunicazione, marketing associativo e supporto al reinserimento sociale. Infine, è stato organizzato uno stage sportivo di una settimana a Roma in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES).

In occasione del convegno di domani a Firenze, FIAGOP presenterà anche il nuovo progetto “Insieme per crescere 2.0”, che rappresenta l’evoluzione e il consolidamento della precedente iniziativa e che intende rispondere ai complessi bisogni psicosociali, riabilitativi e logistici dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie oncoematologiche e delle loro famiglie. La sperimentazione operativa di questo nuovo progetto si concentrerà in 6 nodi territoriali ad alta specializzazione sanitaria, con una collaborazione tra le associazioni del territorio ed i rispettivi ospedali di riferimento: AGITO e Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna); Noi per Voi e Ospedale Infantile Meyer e Careggi (Firenze); Noi per Loro e Ospedale dei Bambini (Parma); AGAL e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Pavia); AROP e Ospedale Infermi (Rimini, con estensione all'area di Ravenna e della Romagna); Io, Domani e Policlinico Umberto I (Roma). Il progetto potrà contare inoltre su prestigiose collaborazioni nazionali gratuite con l’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP), l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) e le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI).

“Questa nuova iniziativa ha l’obiettivo di potenziare e strutturare il network nazionale di supporto”, ha dichiarato Sergio Aglietti, presidente di FIAGOP, “garantendo una presa in carico globale, multidisciplinare e continuativa lungo tutte le fasi della malattia (diagnosi, trattamento, follow-up e post-cura). L'intento finale è validare un modello nazionale d'intervento integrato e replicabile in grado di connettere stabilmente la dimensione sanitaria con quella sociale. Il contesto di riferimento evidenzia infatti un'elevata specializzazione clinica nei centri di cura italiani, a fronte però di una frammentazione dei servizi di supporto e di forti disuguaglianze territoriali, aggravate dal fenomeno della mobilità sanitaria, i cosiddetti ‘pazienti fuori sede’, e dal crescente afflusso di famiglie straniere o vulnerabili”.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fiagop.it.

