Assisi, 300 giovani alla V Giornata nazionale "Giovani e Memoria". Ministro Abodi: "Una storia da ricordare, un futuro da costruire"

Circa 300 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni si sono ritrovati ad Assisi per la V Giornata nazionale “Giovani e Memoria”, un’occasione di confronto e partecipazione dedicata al valore della memoria e alla sua capacità di orientare le scelte delle nuove generazioni. L’iniziativa è stata promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e organizzata dalla Struttura di Missione anniversari nazionali, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù e il Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il filo conduttore della giornata è stato il rapporto tra l’eredità di San Francesco e le sfide del presente. La giornata si è aperta nei luoghi simbolo della spiritualità francescana dove i giovani, suddivisi in gruppi, hanno preso parte a percorsi di riflessione e confronto. Le riflessioni maturate durante la giornata sono confluite in un momento di incontro e dialogo, a Colle del Paradiso, nel quale testimonianze ed esperienze personali hanno offerto ai partecipanti nuovi spunti per interrogarsi sul proprio ruolo nella società. Madrina dell'evento è stata Serena Autieri, mentre Nicolò De Devitiis ha accompagnato il confronto con i giovani, dando spazio alle loro domande e alle loro testimonianze.

Nel corso della giornata è intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi contribuendo alla riflessione sul significato della memoria e sulla sua capacità di parlare alle nuove generazioni. Il Ministro Abodi, poi, insieme a Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ha annunciato l’istituzione del Premio San Francesco. Il Santo «continua a parlarci a 800 anni dalla sua morte, ricordandoci che i valori più importanti non appartengono definitivamente al passato, ma si rinnovano ogni giorno attraverso le consapevolezze che acquisiamo, le scelte che facciamo e le responsabilità che assumiamo - ha sottolineato il Ministro Abodi -. Ci riferiamo, in particolare, alla gratitudine, alla fraternità, l’onestà, la cura degli altri e al rispetto, verso noi stessi, gli altri e il contesto nel quale viviamo, valori che rappresentano un’eredità viva, capace di orientare soprattutto i giovani, aiutandoli a costruire il futuro, migliorando il presente. Con questo spirito abbiamo istituito il Premio San Francesco, per valorizzare gesti concreti, umani e profondi, che testimoniano questi valori. Il riconoscimento a Edoardo Consoli, nove anni, che durante una finale di calcio giovanile ha ammesso di aver subito un gol non visto da nessuno, e al suo allenatore Enrico Pietrelli, che lo ha incoraggiato a farlo, ci ricorda quanto la correttezza debba venir prima del risultato e quanto lo sport sia una straordinaria palestra di vita, che lo sport è vita! Con la Giornata nazionale “Giovani e Memoria” di quest'anno abbiamo voluto offrire a centinaia di ragazzi l’opportunità di vivere la memoria nei luoghi di San Francesco, trasformandola in un’esperienza viva perché i giovani non sono soltanto destinatari di un’eredità da custodire, ma protagonisti chiamati a tradurla in consapevolezze, scelte e responsabilità», ha concluso il Ministro.