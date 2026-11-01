"Oltre i numeri. Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d’azienda": ecco il libro di Ivan Dompé

La comunicazione finanziaria come leva strategica per consolidare la fiducia dei mercati e tutelare la reputazione delle imprese. È questo il tema al centro di «Oltre i numeri. Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d’azienda», il volume firmato da Ivan Dompé e pubblicato dal Sole 24 ORE, disponibile in edicola dal 5 novembre e in libreria dal 6 novembre 2026. Con la prefazione di Paolo Boccardelli, rettore dell’Università Luiss Guido Carli, il libro offre un percorso che combina approfondimento normativo, strumenti professionali ed esperienze concrete del mondo aziendale.

Attraverso alcune delle vicende più significative del capitalismo italiano, dalle operazioni straordinarie alle situazioni di crisi, fino ai passaggi di governance, Dompé analizza il ruolo della comunicazione nei momenti più delicati della vita di un’impresa. Tra i casi esaminati figurano Pirelli, Prysmian, Del Vecchio-Generali e Telecom Italia. Ampio spazio è dedicato anche alla gestione delle informazioni privilegiate, al quadro regolatorio definito dalla Consob e dalla Market Abuse Regulation, alla pianificazione delle strategie di comunicazione e alla valutazione della loro efficacia. Lo sguardo si estende inoltre alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, ai rischi legati ai deepfake e alle questioni ESG, con un focus particolare sul fenomeno del greenwashing.

Attualmente Chief Communication Officer di Acea e Adjunct Professor presso la Luiss Business School, Ivan Dompé vanta una lunga esperienza nella comunicazione d’impresa, maturata in realtà come Telecom Italia/Tim, Terna, Luxottica, Edison e Pirelli. Nel corso della sua carriera è stato anche portavoce di Leonardo Del Vecchio. Il libro si rivolge a professionisti della comunicazione, studenti e aspiranti operatori del settore, ma anche a chi desidera comprendere più da vicino le dinamiche che legano informazione finanziaria, strategie aziendali e mercati.