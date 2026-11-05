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Askatasuna. Montaruli (Fdl): campo largo rompa il cordone con galassia autonoma 

giovedì 5 novembre 2026
1' di lettura

“Le misure cautelari scattate per i violenti scontri dello scorso 31 gennaio confermano la pericolosità della galassia Askatasuna e richiamano l’amministrazione Lo Russo alle sue responsabilità. Ora che il centro sociale è sgombrato, non può tornare nelle mani di chi è considerato pericoloso o dei suoi padrini. Non si vanifichi ulteriormente il lavoro di Governo, Procura e Forze dell'ordine, tanto più a fronte delle deliranti affermazioni che si stanno susseguendo in queste ore proprio da persone che hanno fatto della violenza un brand per il proselitismo. Il campo largo rompa il pericolosissimo legame che li unisce in qualche modo all’autonomia, la quale scende in piazza solo per sfasciare e aggredire, come purtroppo abbiamo rivisto nella furia violenta anche delle piazze più recenti, con presenze che non sono giustificabili”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.

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