La vittoria dei dem negli Stati Uniti? Per i dazi sul vino non cambia nulla

«La vittoria dei democratici non illuda chi spera in una riduzione dei dazi sul vino». A spegnere gli entusiasmi sulla possibilità di un taglio delle tariffe commerciali statunitensi sui prodotti italiani è Livio Buffo, fondatore di oscarwine, uno dei portali di settore più noti in Italia e dell'omonima free press cartacea.

Il CEO dell’agenzia di comunicazione Cenacoli parte dall’analisi delle elezioni: «Il problema – conclude Buffo – è che crediamo di conoscere gli Stati Uniti e la gente si appassiona a battaglie non sue. Ho letto, per esempio, commenti entusiastici sulla composizione etnica, religiosa e sessuale di alcuni degli eletti di ieri negli Stati Uniti, come se fosse la prima volta che accade e come se ciò fosse garanzia di un reale cambiamento nel Paese. Senza nulla togliere ai loro programmi, bisogna sempre aspettare prima di giudicare».

Buffo va poi dritto alla questione dazi: «Quando entrarono in vigore, era prevedibile che i dazi avrebbero potuto generare malcontento in alcune comunità di elettori, italiani in primis, pronto a manifestarsi alla prima tornata elettorale. Così è stato ma il fenomeno si è poi allargato a tutto l'elettorato. Più che un'elezione è stato un referendum contro il presidente Trump».

I principali sondaggi statunitensi confermano il trend indicato in passato dal fondatore di oscarwine: per NBC News e Associated Press, il costo della vita e l'impatto dei dazi hanno danneggiato l'economia, mentre le rilevazioni CNN evidenziano che oltre sei elettori su dieci disapprovano la gestione economica del presidente.

Veniamo al vino. Dopo un inizio del 2026 disastroso, a luglio l'export italiano di vino negli USA è cresciuto di quasi il 10%, mostrando una forte oscillazione. «I numeri parlano chiaro – sottolinea il fondatore di oscarwine –. Nel primo trimestre del 2026 le importazioni complessive di vino negli USA sono crollate del 38,9% in valore, secondo Federvini. Successivamente, le rilevazioni doganali rielaborate da UIV indicano che a luglio l'export è cresciuto di quasi il 10%, fino a toccare un +17% in valore nel terzo trimestre. Sono indici che non devono illudere né entusiasmare, perché riflettono anche la necessità degli importatori americani di fare scorta. Ricordiamoci che le nostre cantine avevano anche praticato degli sconti».

A determinare questa dinamica sarebbe stato il cambiamento del quadro normativo statunitense: dalla sentenza della Corte Suprema del 20 febbraio 2026, che ha escluso la possibilità per il presidente di imporre dazi sulla base dell'IEEPA, alle nuove misure tariffarie basate sulla Section 301 del Trade Act, entrate in applicazione il 24 luglio. Secondo Buffo, si è trattato di una tregua che non autorizza a prevedere un cambio di rotta: «Ho sentito alcuni produttori convinti che una debacle “rossa” avrebbe cambiato le cose, ma, senza entrare in tecnicismi normativi, il pallino sui dazi resta nelle mani del presidente Trump. Non dimentichiamo, però, che gli interessi strategici degli Stati Uniti potrebbero rendere le differenze tra i due partiti, su questo terreno, più di metodo che di sostanza. La parola d'ordine per i nostri produttori resta la prudenza: non ci sono elementi per dare per scontato un cambiamento della politica commerciale americana a loro favore».

Da non sottovalutare, infine, l'accordo tra Stati Uniti e Argentina, che apre nuove opportunità per i prodotti americani sul mercato argentino e introduce disposizioni che possono indebolire la tutela di alcune denominazioni geografiche europee: «Si tratta di un tema che impatta direttamente sulla tutela delle nostre indicazioni geografiche. Ci preoccupiamo dei dazi, ma ricordiamo che l'Italian Sounding sottrae ogni anno miliardi all'Italia. Sarebbe il caso di iniziare a lavorare con più incisività per tutelare il Made in Italy e recuperare queste risorse».