Covid. Montaruli (FdI): Tentativo maldestro Pd e M5s di divagare su responsabilità Speranza

“Oggi in commissione Covid stiamo assistendo al teatro dell’assurdo. Le domande precise dei commissari di Fratelli d’Italia all’audito di turno, l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, trovano soltanto risposte evasive, scaricabarile e divagazioni. E così gli esponenti di sinistra in scia decidono di gettare fumo negli occhi con dei comunicati finalizzati a coprire la figuraccia del loro compagno di partito. Rivolgono attacchi strumentali ai colleghi componenti di Fratelli d’Italia in commissione Covid e al suo presidente Marco Lisei. La realtà è che stanno emergendo gravi responsabilità di Speranza nella gestione fallimentare della pandemia, sulle chiusure, su tachipirina e vigile attesa, sul rifiuto della donazione di dosi di monoclonali, sui vaccini. È bene che gli italiani sappiano che il tentativo maldestro di Pd e M5s di sviare l’attenzione incontra ora e incontrerà sempre l’impegno preso da Fratelli d’Italia con i cittadini di cercare la verità su quel triste periodo della nostra recente storia”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei dei Deputati, Augusta Montaruli.