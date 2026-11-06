SICUREZZA NAZIONALE, CARCERI ED ESPULSIONI: L’ITALIA DEVE RAFFORZARE GLI ACCORDI CON I PAESI EXTRA-UE PER RIMPATRIARE I CRIMINALI STRANIERI



La lotta alla criminalità non può fermarsi agli arresti. Servono accordi internazionali più efficaci, rimpatri concretamente eseguibili e una strategia nazionale capace di tutelare i cittadini, alleggerire il sistema penitenziario e ridurre i costi per lo Stato.

La sicurezza pubblica non si garantisce soltanto attraverso le operazioni delle forze dell’ordine, il cui lavoro è indispensabile e merita di essere sottolineato, ma anche attraverso la capacità dello Stato di assicurare che le condanne vengano eseguite e che i cittadini stranieri responsabili di gravi reati, quando previsto dalla legge, siano effettivamente allontanati dal territorio nazionale.

In Italia, la gestione delle espulsioni rappresenta una delle questioni più delicate delle politiche di sicurezza. Troppo spesso, infatti, tra l’adozione di un provvedimento di espulsione e la sua effettiva esecuzione si frappongono ostacoli burocratici, difficoltà nell’identificazione, mancanza di documenti e insufficiente collaborazione da parte dei Paesi di origine.

Non basta emettere un decreto di espulsione: bisogna essere concretamente in grado di eseguirlo.

Un plauso va al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per l’impegno profuso nel rafforzamento dei rapporti con numerosi Paesi extra-UE e nella cooperazione internazionale in materia di rimpatri. Un’attività che coinvolge anche le Prefetture, le Questure e le forze di polizia, impegnate nell’identificazione e nell’allontanamento dei cittadini stranieri irregolari destinatari di provvedimenti esecutivi, compresi coloro che hanno commesso reati e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica.

Si tratta di un percorso importante, che deve essere ulteriormente rafforzato attraverso accordi concreti e procedure sempre più efficaci.

La presenza di cittadini stranieri negli istituti penitenziari italiani rappresenta un tema che merita particolare attenzione, senza generalizzazioni e distinguendo le persone condannate definitivamente da quelle ancora in attesa di giudizio.

Il sistema carcerario comporta costi elevati per lo Stato, legati alla custodia, alla sicurezza, all’assistenza sanitaria, al personale e alla gestione delle strutture. Costi che ricadono sull’intera collettività.

Per questo motivo, nei casi consentiti dalla legge, occorre utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti di espulsione e di trasferimento internazionale delle persone condannate, garantendo comunque l’esecuzione delle pene e il rispetto dei diritti fondamentali.

L’Italia deve rafforzare ulteriormente i rapporti diplomatici e operativi con i Paesi extra-UE, in particolare con quelli di origine dei cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di rimpatrio.

Servono accordi bilaterali che prevedano procedure rapide di identificazione, rilascio tempestivo dei documenti di viaggio, collaborazione tra le autorità consolari e riammissione dei propri cittadini.

È necessario, inoltre, intensificare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie, le forze di polizia e gli organismi di cooperazione internazionale.

Un Paese che emette un provvedimento di espulsione, ma non riesce a eseguirlo, rischia di indebolire la credibilità delle proprie politiche di sicurezza.

Occorre distinguere l’espulsione amministrativa, quella disposta dall’autorità giudiziaria e il trasferimento delle persone condannate verso il Paese di origine.

Si tratta di strumenti differenti, con presupposti e procedure specifiche. Il trasferimento internazionale, in particolare, può consentire, a determinate condizioni, di proseguire l’esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza, mentre l’espulsione al termine della detenzione mira ad allontanare dal territorio nazionale chi ne possiede i requisiti.

La priorità deve essere quella di costruire un sistema capace di rendere questi strumenti più rapidi, coordinati ed efficaci, evitando che ritardi amministrativi vanifichino il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura.

Non si tratta di criminalizzare gli stranieri che vivono e lavorano onestamente in Italia, ma di affrontare con fermezza il problema dei cittadini stranieri responsabili di gravi reati.

La sicurezza è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Per garantirla servono controlli, prevenzione, certezza della pena e una diplomazia capace di ottenere risultati concreti.

L’Italia deve pretendere una maggiore collaborazione internazionale: chi viene condannato per gravi reati deve rispondere delle proprie azioni e, quando la legge lo consente, essere rimpatriato senza inutili ritardi.

Uno Stato autorevole si misura anche dalla capacità di far rispettare le proprie decisioni, proteggere i cittadini e impedire che la criminalità continui a rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.