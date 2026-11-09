Giorgia - Last call, il concerto evento dall'UnipolDome di Milano su Canale 5

Domani, martedì 10 novembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5, arriva “Giorgia – Last Call”, l’imperdibile concerto-evento dall’Unipol Dome di Milano di Giorgia, che ha segnato il gran finale di un tour incredibile durato oltre due anni, con 290.000 biglietti venduti e oltre 40 date in tutta Italia. Ospiti d’eccezione della serata: Annalisa, Emma e Irama.

Davanti a un palazzetto tutto esaurito, Giorgia - accompagnata da una band di undici elementi, dà vita a uno spettacolo che alterna energia pop, momenti di grande intensità ed emozioni.

Dalle atmosfere più energiche alle interpretazioni più emozionanti che hanno segnato la sua carriera, la cantante romana ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua storia musicale attraverso brani come Gocce di memoria, Di sole e d’azzurro, Come saprei, E poi, Il mio giorno migliore, Vivi davvero e l’ultimo lavoro Parafulmini (brano più trasmesso in radio della settimana), passando per hit come La Cura Per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025. Tra i momenti più coinvolgenti, l’omaggio a Prince con Purple Rain e quello a Pino Daniele con Vento di passione con Emma e il duetto con Irama sulle note di Buio, e la magistrale reinterpretazione di Skyfall in duetto con Annalisa.

Una serata per gli spettatori di Canale 5 che celebra il talento e la carriera di un’artista unica nel panorama musicale italiano, capace, dopo oltre trent’anni, di emozionare ancora il pubblico con una voce inconfondibile e interpretazioni che attraversano generazioni.

L’evento è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.

