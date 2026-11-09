Tina Cipollari e Simone Di Matteo, che succede? Dopo 20 anni di amicizia volano stracci e lettere

C’eravamo tanto amati! E adesso? Che fine ha fatto l’amicizia ventennale tra Tina Cipollari e Simone Di Matteo? La vulcanica opinionista di Uomini e Donne e lo scrittore e giornalista, un tempo inseparabili, sembrano attraversare un periodo di gelo. E a rompere il silenzio ci ha pensato proprio lui, con una lettera pubblicata sul settimanale Di Più.

«Cara Tina, perché sei sparita dalla mia vita?», domanda Di Matteo, ripercorrendo oltre vent’anni di complicità, confidenze, viaggi e avventure televisive, compresa quella a Pechino Express, dove i due arrivarono insieme in finale. Ma che cosa è successo tra i due? A quanto pare, da qualche tempo la Cipollari si sarebbe fatta sempre più sfuggente, tra telefonate senza risposta, messaggi ignorati e appuntamenti mancati. A ferire particolarmente Di Matteo sarebbe stata l’assenza dell’amica alla sua prima mostra d’arte, Relitti - Ciò che resta degli dèi, inaugurata lo scorso maggio a Milano.

«Non hai neanche risposto al mio invito», scrive Simone, che però non sembra intenzionato a trasformare la delusione in una guerra. Piuttosto, vorrebbe capire se abbia fatto qualcosa per incrinare un rapporto che, per oltre due decenni, ha avuto il sapore di una famiglia.

Ma il bello deve ancora venire! Perché Tina Cipollari, che di certo non è famosa per tenersi le cose dentro, ha deciso di rispondere all’amico. E nella sua replica, ancora in edicola fino a sabato sul settimanale Di Più, non le manda certo a dire! La celebre opinionista non sembra intenzionata ad accollarsi tutte le responsabilità di questo improvviso raffreddamento. Anzi, pur ribadendo l'affetto che la lega da sempre a Di Matteo, lascia intendere che le amicizie, proprio come i rapporti sentimentali, si costruiscono e si mantengono in due. E se qualcosa si è incrinato, forse le responsabilità andrebbero cercate da entrambe le parti. Ma c'è di più. Tina non sembra aver gradito particolarmente la scelta dell'amico di rendere pubblica una vicenda così personale. Del resto, perché affidarsi alle pagine di un settimanale quando basterebbe una telefonata per chiarirsi?

Una posizione comprensibile, almeno in apparenza. Ma sarà davvero tutto così semplice? Perché dietro quello che potrebbe sembrare un banale malinteso si nascondono vent'anni di vita condivisa, confidenze, complicità e un rapporto che entrambi continuano a definire speciale.

E mentre Tina rivendica le proprie ragioni, una domanda resta sospesa: che cosa pensa Simone delle parole dell'amica? A quanto pare, lo scopriremo molto presto. Già, perché questo botta e risposta epistolare sembra tutt'altro che concluso. Simone Di Matteo prenderà di nuovo la parola? E se si, che cosa avrà da dire alla sua storica amica? Accoglierà le sue spiegazioni oppure ci saranno ancora questioni rimaste irrisolte? E soprattutto, questa amicizia ventennale riuscirà a superare il momento di crisi? Per il momento, nessuna anticipazione. Una cosa, però, è certa: quando due personalità così forti decidono di confrontarsi pubblicamente, difficilmente il risultato passa inosservato.

Tra Tina Cipollari e Simone Di Matteo sarà pace fatta o siamo soltanto all'inizio di una nuova puntata? Per scoprirlo, non resta che aspettare la prossima uscita.