ENEL E LEONARDO FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA: ENERGIA, TECNOLOGIA E SICUREZZA AL SERVIZIO DEL PAESE E DELLE IMPRESE ITALIANE L’AD di Enel, Flavio Cattaneo, e l’AD di Leonardo, Lorenzo Mariani, rafforzano la collaborazione per sviluppare soluzioni innovative in sinergia, migliorare la sicurezza delle infrastrutture strategiche e promuovere la sostenibilità e la competitività del sistema industriale nazionale. La collaborazione potrà riguardare, tra l'altro, la valutazione di possibili iniziative e soluzioni avanzate per i rispettivi mercati: da un lato, prodotti e servizi energetici a valore aggiunto e soluzioni di mobilità sostenibile per le esigenze di Leonardo; dall'altro, soluzioni e competenze di Leonardo in materia di sicurezza, digitalizzazione e comunicazioni satellitari

lunedì 9 novembre 2026