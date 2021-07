Giustizia, il retroscena di Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Voi avete sbagliato tutto", così Marta Cartabia ha umiliato i grillini

08 luglio 2021 a

Per i Cinque Stelle è il momento di fare i conti. Con la riforma della giustizia presentata da Marta Cartabia, "al Movimento viene chiesto di rinnegare se stesso". Ne è convinto Pietro Senaldi che, ospite a L'Aria Che Tira su La7, ricorda che i finanziamenti del Recovery Fund sono legati proprio alla proposta del Guardasigilli. "Il ministro della Giustizia ha presentato una riforma non completa neppure nelle intenzioni - ha messo le mani avanti il condirettore di Libero di fronte alle telecamere di Francesco Magnani -, ma che dice ai Cinque Stelle 'voi avete sbagliato tutto'".

E infatti nelle intenzioni della Cartabia c'è anche la volontà di smantellare la riforma del grillino Alfonso Bonafede, suo predecessore irremovibile sullo stop alla prescrizione. A questo punto al M5s non resta che "rinnegare se stessi per il bene del Paese", perché - come ha ricordato Senaldi - "i grillini sono ancora la maggioranza schiacciante in Parlamento". L'esito non dovrebbe comunque essere una sorpresa secondo Senaldi che, pur valutando "gli umori di Beppe Grillo", è convinto i Cinque Stelle stiano già "rinnegando un pezzo per volta se stessi".

In ogni caso il rischio vero è che "la partita possa andare per le lunghe, a discapito di quanto si dice". Complice con ogni probabilità la guerra interna al Movimento che vede il fondatore scontrarsi con Giuseppe Conte: il primo intenzionato a dettare legge sulla sua creatura, il secondo voglioso di fare suo il Movimento. In mezzo ovviamente ci finiscono i pentastellati, tra chi si schiera a favore del garante e chi dell'ex premier. Ma in caso di scissione è quasi certo che la battaglia sia tutta a favore di Conte.

