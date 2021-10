Chiara Ferragni, anche il suo socio indagato nel caso Di Donna: lo strano legame con l'ex collega di Conte

09 ottobre 2021 a

Anche Paolo Barletta risulta essere tra gli indagati dell’inchiesta che la Procura di Roma sta conducendo su Luca Di Donna, l’ex collega di studio di Giuseppe Conte. L’imprenditore 35enne è noto al pubblico soprattutto perché condivide con Chiara Ferragni la proprietà delle quote della Fenice srl: lui è presidente del consiglio di amministrazione, lei è amministratrice delegata che è totalmente estranea all’indagine.

Barella è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento per i suoi rapporti con Gianluca Esposito, avvocato che insieme a Di Donna e altri è indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. Secondo i pm, il giovane imprenditore - che vanta partecipazioni e ruoli in 23 società - Esposito si sarebbe fatto “retribuire dal gruppo Barletta, interessato a finanziamenti pubblici da Invitalia per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione di una struttura alberghiera di lusso in Matera”. A riportarlo è il Fatto Quotidiano, che ha sentito anche il legale di Barletta.

“Non è stato chiesto neanche un euro a Invitalia - ha dichiarato - né sono state erogate somme a Esposito. Esisteva un rapporto professionale nato da una proposta arrivata proprio da Esposito. Al disinteresse manifestato dal gruppo Barletta, il professionista ha esibito una parcella di 60mila euro, che gli è stata contestata”.

