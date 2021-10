Generale Figliuolo "indagato". L'agguato del Fatto, ma la storia è diversa: l'ultima vergogna di Travaglio

Paolo Ferrari 27 ottobre 2021 a

Nel giornalismo italiano capita anche questo: una richiesta di archiviazione diventa, come per prodigio, un capo d'imputazione da prima pagina. È quanto accaduto al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza sanitaria Covid 19. «Abiti sartoriali in regalo: indagato anche Figliuolo», il titolo dell'articolo pubblicato in apertura di prima pagina ieri sul Fatto quotidiano. Un titolo che non lascia spazio a molti dubbi interpretativi: Figliuolo risulterebbe coinvolto nell'inchiesta "Minerva" condotta dalla Squadra mobile di Roma. Una inchiesta alquanto controversa per tangenti e corruzione nelle forniture all'Agenzia industrie e difesa (Aid) che ha coinvolto anche il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale dell'Aeronautica Enzo Vecciarelli. Cosa avrebbe fatto di così grave Figliuolo per meritare le attenzioni del giornale diretto da Marco Travaglio? Nulla. Dopo aver letto il titolo, infatti, si scopre che l'iscrizione di Figliuolo nel registro degli indagati è stato un atto dovuto, a sua tutela, da parte dei pm. Il generale non era mai finito direttamente nelle intercettazioni, ma sarebbero stati altri a far riferimento a lui con messaggi e chat.

FINE DELLA STORIA

L'indagine, condotta inizialmente dal pm Antonio Clemente e ora assegnata al collega Carlo Villani del dipartimento reati contro la Pa della Procura di Roma diretto dall'aggiunto Paolo Ielo, riguarda per altro un periodo precedente alla nomina di Figliuolo da parte del governo Draghi. La chicca, però, arriva verso fine del pezzo: «Nelle prossime settimane, la Procura di Roma depositerà una richiesta di archiviazione». Fine della storia. Per non farsi mancare nulla, però, il nome di Figliuolo nell'articolo era stato accostato agli «abiti sartoriali in regalo». Il riferimento era al contenuto delle contestazioni mosse a Vecciarelli, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione: secondo i magistrati romani si sarebbe messo a disposizione di alcune società, la Technical Tex srl e Technical trade srl di Eugenio Guzzi e Rosa Lovero, fornitrici di mascherine e macchinari per la loro produzione e confezionamento. In cambio Vecciarelli avrebbe ricevuto per sé e i suoi familiari utilità consistite «nella donazione di generi alimentari e di 58 capi di abbigliamento».

Se l'articolo del Fatto serve, allora, solo a mettere in cattiva luce il "famigerato" Figliuolo che ha osato prendere il posto di Domenico Arcuri, il manager favorito da Travaglio, come mai la notizia dell'indagine nei confronti di Vecciarelli arriva proprio ora, quando il generale sta lasciando l'incarico di capo di Stato maggiore della Difesa? Il passaggio di consegne alla presenza di Sergio Mattarella è in programma il prossimo 5 novembre. Sul punto è necessario fare un piccolo passo indietro. Il mese scorso il governo aveva nominato Giuseppe Cavo Dragone nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa al posto di Vecciarelli. Il generale Luca Goretti era diventato capo di Stato maggiore dell'Aeronautica prendendo il posto di Alberto Rosso, fedelissimo di Vecciarelli. Questo valzer di nomine ai vertici delle Forze armate era propedeutico ad un altro valzer, non meno importante, di nomine governative: quello dei futuri consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

POLPETTA AVVELENATA

Vecciarelli sarebbe stato in predicato sia per Palazzo Spada che per diventare giudice contabile. Per essere nominato nella quota di posti spettante al governo per le due giurisdizioni, ovviamente, bisogna essere in eccellenti rapporti con i ministri di riferimento e con il mondo della politica in generale. Vecciarelli in passato si era scontrato con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ma aveva sempre avuto una sponda importante nel suo predecessore: il generale Claudio Graziano, ora comandante del Comitato militare dell'Unione europea e futuro consigliere militare del prossimo presidente della Repubblica al posto del generale Rolando Mosca Moschini. La notizia dell'indagine per corruzione nei suoi confronti ha, di fatto, azzerato ogni possibile velleità di essere nominato dal governo consigliere di Stato o della Corte dei Conti e rimanere in servizio per almeno altri cinque anni. Una classica polpetta avvelenata da parte di chi non ha mai visto di buon occhio l'attivismo di Vecciarelli. «È un linciaggio che a questo punto può colpire chiunque si scambia una panettone e spunta in regalo a Natale», le parole del senatore Carlo Giovanardi riguardo Vecciarelli che, per la cronaca, ha chiarito con i pm la provenienza degli oggetti di abbigliamento oggetto di contestazione.

