Torino, "anziano ammazzato col Parafù". Lo scandalo, perché hanno assolto la badante: ecco la magistratura italiana

«Assolta perché il fatto non sussiste». E sarà così, vogliamo crederlo. Più che altro, dobbiamo. Anche perché quella bottiglietta di plastica che rappresentava la "prova regina" del presunto crimine e conteneva Para flu, il famoso liquido refrigerante per auto, non esiste più: è stata persa. E dunque Fanny Casallo Poma, peruviana 47enne, accusata dalla procura di Torino d'aver tentato di avvelenare Severo Q., vecchietto di 89 anni che assisteva a Sant' Antonino di Susa (Torino), è stata prosciolta. E, ovviamente, non si grida allo scandalo per una donna dichiarata innocente, ma per la paradossale sciatteria del sistema giudiziario.

La vicenda risale al 23 giugno 2019 e ieri, come detto, si è conclusa con l'assoluzione della donna. Un verdetto su cui, all'inizio del processo, nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo. D'altro canto, proprio sulla bottiglia di antigelo, secondo l'accusa, ci sarebbero state le impronte della badante - la quale, invece, sostiene di averla vista nelle mani dell'anziano. Il colpo di scena è avvenuto quando il perito incaricato dal Tribunale ha richiesto il reperto da analizzarlo. Si è cercato un po' ovunque, nelle stazioni dei carabinieri della compagnia di Susa, al comando provinciale in via Valfrè a Torino, negli uffici dei pm e in quelli dove, a Palazzo di Giustizia, si conservano i reperti. Niente, smarrita: probabilmente, scambiata per una bottiglietta di minerale semivuota, potrebbe essere finita nella spazzatura.

Quel che fa specie - ma sarà un'inchiesta interna al Palazzo di Giustizia ad accertarlo- è che non vi sia alcuna traccia relativa alla precedente esistenza della "prova regina": non sarebbero state trovate "bolle" di consegna, specifiche scritte sul deposito del reperto. Ovviamente felice per l'assoluzione è la bella badante peruviana che, ancora una volta, ha sottolineato la sua completa estraneità alla vicenda: «Per me - ha ribadito - quell'uomo era come un padre. Io e mio marito lo abbiamo adottato. Era rimasto solo al mondo, nessun familiare si era mai preso cura di lui. Non è vero che ero la sua badante, non ho mai preso un soldo. Quando mi ero resa conto di come viveva, sporco e solo in una catapecchia, mi ero presa carico di lui. Lo lavavo, gli davo da mangiare, per me era diventato un nonno. Quando, dopo la denuncia che lo costrinsero a firmare, non potevamo più vivere a Sant' Antonino, l'avevo ospitato a casa mia: mio marito aveva costruito una dependance solo per lui. Su di me sono state dette solo falsità, mi hanno anche tirato i sassi contro casa. Da allora non vivo più».

C'è anche da dire che, a favore di Fanny Casallo Poma, sono scese in piazza, nel periodo del processo, colleghe e amiche, sia italiane che della comunità peruviana di Torino. Prima di alcune udienze, infatti, erano stati organizzati presidi di fonte al Tribunale per chiedere "Giustizia per Fanny". E la sorte le ha detto bene: quella boccetta è scomparsa e ora la badante può guardare agli anni a venire in altro modo. Almeno parzialmente perché, in un altro procedimento, il 22 febbraio 2021 la donna era stata condannata a due anni di reclusione e a 600 euro di multa, senza la sospensione condizionale della pena, per circonvenzione d'incapace, sempre riguardo al suo rapporto con l'anziano signor Severo a cui avrebbe tentato di sottrarre la casa in Val di Susa. Per procura e Tribunale, però, quella è un'altra storia, tant' è che i due processi non sono mai stati unificati. Ora, dimenticata la condanna, i legali di Fanny Casallo Poma, gli avvocati Christian Rossi e Rocco Femia, incassano il verdetto a loro favore: «Il Tribunale- hanno detto- ha condiviso la nostra linea difensiva». E cioè, la bottiglietta «non sussiste».

