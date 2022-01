La giudice beccata così con il detenuto: raptus sessuale in cella. Roba spinta, il video che la inchioda

05 gennaio 2022 a

La giudice argentina è stata beccata dalle telecamere di sorveglianza mentre si baciava con un detenuto, in carcere per aver ucciso un poliziotto. Solo una settimana prima, in aula, aveva cercato - invano - di salvarlo dall’ergastolo. Mariel Suarez, giudice nella provincia meridionale di Chubut, è stata filmata in atteggiamenti intimi con Cristian "Mai" Bustos in prigione vicino alla città di Trelew nel pomeriggio del 29 dicembre, secondo quanto riporta il Daily mail. Suarez doveva decidere se condannare Bustos all’ergastolo per l’assassinio dell’agente Leandro “Tito” Roberts nel 2009. Ma la donna è stata l'unica della giuria a votare contro l’ergastolo, nonostante il criminale fosse stato descritto come "altamente pericoloso".

Ora anche la donna è indagata dalla Corte Suprema di Chubut per "comportamento inadeguato" e rischia delle sanzioni. La Corte Superiore di Chubut ha dichiarato infatti che "il giudice avrebbe tenuto un comportamento inadeguato". "L'indagine cercherà di determinare le circostanze dell'incontro tra quella giudice e un detenuto considerato altamente pericoloso e recentemente condannato a seguito di un processo nella città di Esquel".

E ancora:"Si esaminerà anche la durata dell'incontro e le sue caratteristiche, al fine di accertare se vi siano state violazioni del Codice dell'Etica Pubblica e dei regolamenti interni dell'Autorità Giudiziaria". Insomma, il "raptus sessuale" potrebbe costare molto caro alla bella giudice.

