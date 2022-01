David Rossi, "stasera mi ammazzo davvero". L'ultima terrificante scoperta: chi ha scritto (davvero) questa lettera

13 gennaio 2022 a

Una relazione della polizia postale mette in dubbio la prova chiave utilizzata dai magistrati senesi per archiviare la morte di David Rossi. La mail dell'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, la stessa con cui annuncerebbe il suo suicidio, sarebbe stata inviata dopo la morte di David. "All'interno del file Outlook appare l'invio dell’email con la quale David Rossi comunica al signor Fabrizio Viola l'intenzione di togliersi la vita", si legge su L'Espresso che svela come entrambi le versioni del messaggio "hanno data di creazione il 7 marzo 2013" alle ore 11,41. Peccato però che l'invio "è del 4 marzo 2013 alle ore 9,13 e in entrambe la frase riportata è 'Stasera mi suicido, sul serio. Aiutatemi!!!'. Va rilevata l’anomalia, alla quale non è stato possibile trovare elementi di risconto in questo hard disk".

Ma le anomalie sulla morte di Rossi, trovato cadavere sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salimbeni, non sono finite qui. C'è infatti un altro giallo sullo scambio di mail tra David e Viola, perché in mattinata i due iniziano uno scambio che va avanti fino al pomeriggio e l'annuncio del suicidio è delle ore 1013. Una mail "nel mezzo di questa conversazione ed estranea allo scambio che è sempre con i testi precedenti allegati". E ancora: ascoltato dai magistrati senesi Viola dice chiaramente a verbale: "Non ricordo di aver ricevuto questa mail delle 10,13 nella quale Rossi annunciava la sua volontà suicidaria".

Un'anomalia riscontrata anche dal legale della famiglia, Carmelo Miceli: "Per la polizia postale della Liguria che ha esaminato l'iPad di Rossi la mail sarebbe stata creata dopo la morte di David, ma questo accertamento non è stato mai concluso", ha detto ospite di Porta a Porta.

