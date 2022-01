Marta Cartabia impallinata dalla Lega: "Da troppo tempo aspettiamo la sua proposta", il Quirinale dietro l'attacco

15 gennaio 2022 a

“Aspettiamo da troppo tempo la proposta del ministro Cartabia per mettere ordine al Csm”. È quanto trapela da fonti della Lega: un chiaro messaggio in ottica Quirinale, arrivato proprio il giorno dopo il vertice di centrodestra in cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono detti disponibili a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi. Marta Cartabia potrebbe essere una sua rivale per il Colle e quindi puntuale è arrivato l’attacco.

“Il prossimo presidente della Repubblica - dichiarano sempre fonti della Lega - che ricopre anche la carica di presidente del Csm, dovrà avere ben chiara la necessità di una riorganizzazione della giustizia a partire da una profonda e radicale riforma del Csm: abbiamo vissuto e stiamo vivendo scandali inaccettabili. Per il Quirinale serve un profilo liberale e garantista”. A mettere pressione alla Cartabia è anche Forza Italia, con i componenti del gruppo che fanno parte della commissione Giustizia alla Camera.

“Le clamorose decisioni del Consiglio di Stato, che oggi hanno azzerato i vertici della Suprema Corte di Cassazione - affermano i deputati Zanettin, Cassinelli, Rossello, Cristina, Giannone, Pittalis e Siracusano - sono l’ennesima prova che il sistema ha bisogno di una riforma profonda e radicale e non di soluzioni di compromesso. Forza Italia invita la ministra Cartabia a portare al più presto in commissione Giustizia la sua proposta di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario e rilancia con determinazione il sorteggio temperato per l’elezione della componente togata del Csm come unica soluzione per limitare il peso delle correnti”.

