Silvio Berlusconi, il "pizzino" dei magistrati a sei giorni dal voto: 4 ragazze alla sbarra. Chi sono, vergogna vista-Colle?

Difficile non notare il tempismo, difficile non pensare a una "giustizia a orologeria" quando Silvio Berlusconi si candida al Quirinale e a sei giorni dal voto arriva un rinvio a giudizio per quattro ragazze che avrebbero mentito sulle "notti" con il Cavaliere. Tant'è.

I fatti sono questi. La gup del Tribunale di Bari Rossana De Cristofaro ha rinviato a giudizio per falsa testimonianza quattro donne e l'ex autista di Gianpaolo Tarantini, accusati di aver mentito sulle notti di sesso con il Cavaliere, avvenute - secondo quanto ricostruito dalla Procura di Bari - fra il 2008 e il 2009 nelle residenze dell'allora presidente del Consiglio.

Vanessa Di Meglio, Sonia Carpentone, Roberta Nigro, Barbara Montereale e Dino Mastromarco saranno processati dal 7 aprile davanti al giudice monocratico di Bari Mario Mastromatteo. I cinque imputati avrebbero mentito, ritiene l'accusa, negando - per quanto riguarda le donne - di essere state reclutate da Tarantini perché si prostituissero e di aver offerto prestazioni sessuali in cambio di denaro o, per una di loro, un contratto di assunzione a Mediaset. La Procura, insomma, non crede ai loro racconti sullo scambio di "effusioni superficiali" con l'allora premier e nemmeno alla giustificazione, per chi ha ammesso di aver ricevuto soldi, che si trattava di "gesti compassionevoli" di Berlusconi.

