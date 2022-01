Giovanna Rigato, "hai 7 giorni per darmi un milione di euro": chi è la donna che ricatta Silvio Berlusconi e perché

19 gennaio 2022 a

a

a

Giovanna Rigato, una delle ragazze ospiti fisse alle feste di Silvio Berlusconi ad Arcore, nella "primavera del 2017" si è presentata ai cancelli della residenza con un biglietto e la richiesta di un milione di euro. Denaro che, a quanto ha riferito nell'aula del processo Ruby tre, da Roberto Sileno, capo della sicurezza della villa del Cavaliere, doveva essere versato "entro sette giorni" per evitare ripercussioni.

"Sessualmente squallido, che roba è Berlusconi". La professoressa insulta, la Gruber ride | Video

"Rigato si è presentata una domenica pomeriggio, nella primavera del 2017. Ci hanno chiamato i carabinieri e hanno detto che c'era questa signora e che era accompagnata da un uomo", ha riferito il testimone della difesa. "Noi abbiamo detto che il presidente non c'era, ma siamo usciti a parlare con lei. Lei era con uomo di 40-45 anni nord europeo. Lei ha detto che aveva un biglietto e doveva consegnarlo a Berlusconi. C'erano scritte le coordinate bancarie con una richiesta di denaro ed era indicato come dovevano essere svolti i pagamenti su un conto in Inghilterra".

"Dove dovete metterlo". Raptus Di Maio, sfregio a Berlusconi: che fine fa fare al regalo di Natale del Cav

Di più. "Rigato mi ha detto di dire al presidente che entro sette giorni deve essere fatta questa operazione, altrimenti ognuno si sarebbe assunto le sue responsabilità". In particolare, al responsabile della sicurezza è stato consegnato un biglietto, firmato dalla stessa Rigato, che diceva: "Noi siamo stati chiamati dal pm Gaglio" e minacciava di rivelare tutto sulle cene a Villa San Martino alla magistratura. Un secondo appunto, redatto "probabilmente dalla persona che accompagnava Rigato" chiedeva "un milione a titolo di prestito infruttifero che ogni anno verrà rinnovato di anno in anno". Dopo questo episodio, Berlusconi e i suoi legali hanno "fatto una denuncia per estorsione", ha concluso il teste. Sulla vicenda la Procura di Monza ha aperto un fascicolo.

"Non vi deluderò". Berlusconi fa da solo. Quirinale, altro clamoroso colpo di scena: sta telefonando lui, Sgarbi "licenziato"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.