David Rossi, via libera del Csm ai magistrati consulenti: meglio tardi che mai

Andrea Valle 22 gennaio 2022 a

a

a

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, potrà avvalersi della consulenza di due magistrati in servizio. Dal Csm, che in un primo momento sembrava intenzionato a negare l'assenso, è arrivato, infatti, il via libera per Patrizia Foiera, pm a Trento, e Michele Romano, consigliere alla Corte di Cassazione. Soddisfatto della decisione Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.

L'email "scritta" da David Rossi? Creata dopo la sua morte, clamoroso scoop da Giletti: la prova regina del complotto?

«Mi pare una buona notizia, in un clima di leale collaborazione tra Parlamento e Csm. Un diniego all'autorizzazione», ha dichiarato il deputato azzurro, «mi sarebbe sembrato ingiustificato. L'iter è stato tortuoso ma sono soddisfatto dell'esito finale che la Commissione possa avvalersi anche di magistrati di ruolo».

"Stasera mi ammazzo sul serio, aiutatemi". David Rossi, l'ultima terrificante scoperta: chi ha scritto (davvero) questa lettera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.