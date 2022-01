Green pass, "ti qui non puoi salire": bloccata in Sardegna a 12 anni, il caso che sconvolge l'Italia

25 gennaio 2022 a

Un nuovo caso che evidenzia i paradossi burocratici della giustizia ai tempi del Green Pass. Una dodicenne di Pisa non vaccinata bloccata in Sardegna dopo il nuovo Dpcm di fine anno che impone il Green pass rafforzato anche per viaggiare in traghetto, in Sardegna per le vacanze di Natale con la famiglia, ha ottenuto dal tribunale civile di Tempio Pausania l'autorizzazione a imbarcarsi sul traghetto Olbia-Livorno dopo il no della compagnia.

Per la dodicenne il giudice ha prescritto solo l'effettuazione del tampone attestante la sua negatività e di tenere per tutto il viaggio una mascherina Ffp2. Proprio il fatto che la nave fosse l'unico mezzo per far rientro a casa, ritenuto poi il "pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile" in quanto la bambina non poteva frequentare la scuola neanche a distanza e la "sofferenza psicologica" di dover rimanere in un luogo diverso da quello di residenza, hanno portato il giudice ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato dai legali della famiglia.

Gli avvocati hanno rilevato "la lacunosità della norma rispetto a casi come quello in oggetto, soprattutto perché intervenuta nel mezzo delle festività quando già molti italiani si erano spostati dai luoghi di residenza. Peraltro, nel caso specifico, l'acquisto dei biglietti di ritorno era avvenuto ben prima dell'emissione della nuova norma. Si sono inferti giorni di enorme disagio - commentano dallo studio legale - per le difficoltà di rientro al lavoro, a scuola e ad una normalità violata. Una vera e propria violenza che mai sarebbe avvenuta in nessun'altra parte d'Italia, mentre nelle isole la ovvia discontinuità territoriale con il resto della penisola ha causato un pregiudizio grave e irreparabile".

