Csm, se il bilancio delle spese si gonfia come un souflè

Il bilancio preventivo dell'organo di autogoverno dei giudici passa da un aumento delle spese dai 39,8 milioni dell'anno scorso ai 44,4 milioni di quest'anno.. Il picco si ha soprattutto sulle indennità di fine mandato dei membri. Ma anche sulle altre spese non si scherza...

Ormai, verso il Csm, inarrestabile è la deriva psicologica degli astanti. L’italiano medio passa progressivamente dallo spaesamento all’indignazione, dalla frustrazione alla –quasi- malcelata ammirazione, nel constatare che nella peggior crisi che sta attraversando, l’organo di autogoverno delle toghe abbia come primario obiettivo quello di alzarsi lo stipendio. Non è una boutade.

Il bilancio preventivo 2022 del Consiglio Superiore della magistratura guidato dal vicepresidente David Ermini, registra un aumento delle spese dai 39,8 milioni dell’anno scorso ai 44,4 milioni di quest’anno.

E c’è qualcosa di allegramente spudorato proprio nel fatto che gli aumenti riguardino soprattutto le indennità dei membri del Csm stesso. Sicché, mentre la ministra della Giustizia Marta Cartabia lotta strenuamente per la riforma del Consiglio (più necessaria che mai, ad occhio), e mentre la stima popolare verso la magistratura raggiunge i minimi storici, e mentre il caso Palamara ha decapitato i vertici stessi dell’istituzione e l’istituzione fa finta di niente; be’, mentre accade tutto ciò, avviene pure che per la voce di bilancio relativa all’«indennità di cessazione dalla carica ai Componenti laici eletti dal Parlamento» si preveda una spesa di 1,4 milioni. Spesa che, divisa tra gli otto componenti laici che termineranno il loro mandato proprio quest’anno, fa in media 175mila euro a testa. Sicché, nel delirio politico, mentre l’attenzione dei media – e della Cartabia stessa- è concentrata sul Quirinale, il solo settimanale Tpi, , disseziona voce per voce i costi dell’istituzione. Anche il personale del Csm nel 2022 costerà lievemente di più rispetto al 2021: da 25,4 milioni si passa a 26,8. «E poi, ovviamente, ci sono beni e servizi da assicurare al Consiglio» scrive Tpi «come ad esempio i 685mila euro previsti per la “fornitura di servizi di biglietteria e pernottamenti per i vari componenti” del Csm, più eventuali catering per eventi istituzionali; i 120mila euro per mezzi di trasporto. Curiosi pure i 20mila euro ad hoc per la “fornitura di capi d’abbigliamento al personale autista". E poi ancora aumenti per pulizia dei locali e facchinaggio (480mila euro), acquisto di immobili (300mila), fino alla «realizzazione del progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo del Csm (2,6 milioni dai 180mila euro dello scorso anno)».

Alla fine anche per beni e forniture il conto cresce in totale di oltre 4 milioni.

Dal punto di vista giudiziario, nulla di irregolare o “penalmente rilevante”, ci mancherebbe altro. E le indennità di fine consiliatura sono previste dalla legge. Ma sotto il profilo etico, dell’irreprensibilità dei magistrati e del rispetto dello Stato e dei cittadini, be’, la sindrome che emerge è quella di superiorità genitale del Marchese del Grillo, “io so’ io …”. O, per attingere ad una citazione dotta, il pensiero nostro corre all’Elogio dei magistrati di Piero Calamandrei, un padre ella patria che nel ‘35 predicava ed evocava la superiorità dei giudici nel libero flusso delle giustizia; e che ora si rivolterà nella tomba. Tra l’altro, il bilancio del Csm che si gonfia come un soufflé viene presentato proprio mentre la commissione incarichi direttivi del Csm stesso ribadisce la nomina di Curzio e Cassano a presidente e vicepresidente, nonostante il Consiglio di Stato l’avesse bocciata, con una sentenza argomentata con accuratezza.

Cioè: il Csm –sostenuto dal Presidente Mattarella- se ne infischia del giudizio dei giudici amministrativi, attraverso una “delibera elusiva del giudicato”; mentre curiosamente lascia circolare la notizia (smentita) che il collega autore della sentenza al Consiglio di Stato avesse un’amicizia con Angelo Spirito, il magistrato da cui nasceva il ricorso stesso. La conseguenza è che si azzereranno ancora le nomine, e la Cassazione rimarrà decapitata. La scena diciamo che non brilla di eleganza.

La memoria storica dei cronisti torna al maggio 2015, quando le spese in aumento del Csm divennero un vero caso nazionale: 45,5 milioni di euro (dove spiccavano 250mila euro di “formazione professionale”, “250 mila di ufficio stampa” e 785mila per organizzare seminari e convegni) ossia il 38% in più di quanto lo stesso Consiglio avesse speso nell’esercizio contabile precedente. Riproporla di ‘sti tempi –diceva Fouché- è peggio di un crimine, è un errore politico

