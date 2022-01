Sabino Cassese candidato al Quirinale: "Salvini l'ha incontrato a casa sua", lo scoop a poche ore dalla quarta votazione

26 gennaio 2022 a

Il segretario della Lega Matteo Salvini a casa di Sabino Cassese. La bomba sul Quirinale la sgancia Il Foglio: secondo il sito del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Salvini avrebbe incontrato l'ex ministro del governo di Carlo Azeglio Ciampi per sondare la sua disponibilità a diventare presidente della Repubblica. Ora, il leghista avrebbe proposto un faccia a faccia a Enrico Letta, e alle 19 ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori del Carroccio. "Nessun incontro tra il senatore Matteo Salvini e il giurista Sabino Cassese", fanno sapere da fonti della Lega: una smentita che però i più maliziosi leggono come "strategica", perché ovviamente l'eventuale candidatura di Cassese sarebbe da concordare con Forza Italia e Fratelli d'Italia.

"Questo pomeriggio - spiega il Foglio - si è recato nella casa romana del professore Sabino Cassese ai Parioli. Cassese è ex ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista del Foglio e del Corriere della Sera". Sarebbe lui, insomma, il "terzo uomo" in ballo per il Colle. Sul tavolo, Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte, sempre più i veri king maker del Colle, si ritroveranno sicuramente Pier Ferdinando Casini e Mario Draghi, con la carta del Mattarella-bis come extrema ratio.

Pochi minuti prima dello scoop del Foglio, Salvini aveva dichiarato che "la soluzione può essere vicina". Si tratta di capire se il nome di Cassese, 86 anni, possa essere gradito a Giuseppe Conte. Il costituzionalista è stato il più duro critico del sistema dei "dpcm" durante l'emergenza Covid, una spina nel fianco dell'allora premier. Non a caso, anche il mondo grillino (e il riflesso mediatico del Movimento, il Fatto quotidiano) non ha mai avuto parole tenere per il professore, giudicato anche troppo "garantista", molto vicino alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Questo, forse, il vero ostacolo per Cassese, e un bella mina sul campo del centrosinistra.

