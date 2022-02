Firenze, filma di nascosto le parti intime di una 17enne e poi pubblica tutto: chi finisce nel mirino

08 febbraio 2022 a

a

a

Ha ripreso le sue parti intime senza che lei se ne accorgesse. È accaduto a una studentessa 17enne di Firenze che, in autogestione, ballava assieme a un'amica. Autore del filmato un compagno di classe che ha zoommato sulle sue parti intime della giovane, diffondendo poi il video in alcune chat su WhatsApp. La 17enne, ripresa di spalle, ha subito spiegato quanto accaduto alla preside e al consiglio di classe che hanno deciso di punire il giovane con una settimana di servizi sociali alla Caritas.

"Quanto ti do una botta". Palpate dal prof e studentesse nude: scandalo a Cosenza: "porno-liceo"

Eppure, dopo la punizione del compagno, sulla studentessa sono piovute offese su vari gruppi WhatsApp. "Se non vuoi avere questi problemi non ti vesti in quel modo", si legge in un messaggio a cui fa eco un altro: "Ti conoscono tutti perché vai a fare la t… nei festini in centro". E ancora: "Sudicia", "putt…". Fino a: "Ci sono 10 milioni di donne maltrattate e ora una zingara viene a rompere il c...o per un video".

Benny Green licenziata per gli scatti a luci rosse: sapete come si intitola il suo film? Altro scandalo in banca

Offese che pesano come un macigno sulla ragazza, tanto che i genitori non nascondono una certa preoccupazione: "Quello che ci dà più dispiacere - raccontano - è che è stata tradita da un amico, da un ragazzo che frequenta la sua stessa comitiva. Da babbo e da mamma stiamo cercando di capire come stia nostra figlia, cosa le passi per la testa. Alterna momenti di depressione a momenti di rabbia. Siamo distrutti".

"Me so sco***o una vergine". Stupro di Capodanno a Primavalle, subito dopo gli abusi l'orrore del rampollo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.