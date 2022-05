Vittorio Feltri, l'affondo: i giudici si occupano di peti? Giusto così, a ognuno il suo

Vittorio Feltri 15 maggio 2022 a

a

a

Ci sono notizie fastidiose soprattutto all'olfatto, ma il cronista le deve comunque raccontare affinché la completezza della informazione non ne soffra. La vicenda che mi accingo a descrivere si è svolta alla Rai, una delle più grandi aziende italiane finanziate dai cittadini. Ecco l'accaduto. Una brava conduttrice del Tg1, Dania Mondini, ha denunciato per stalking cinque colleghi, i quali l'avrebbero costretta a trasferirsi in un ufficio occupato da un'ottima persona, che tuttavia soffre di un disturbo intestinale piuttosto sgradevole: la flatulenza. Per cui la stanza non si può dire sia arieggiata nel modo migliore.

Peti? "No, ecco cosa puzza al Tg1". Denuncia di Dania Mondini, ombre sui magistrati: un (grave) sospetto

La giornalista in questione, dovendo suo malgrado aspirare certi fetori, ha protestato vibratamente chiedendo un intervento prima ai vertici aziendali e poi, non avendo ottenuto soddisfazione, addirittura alla giustizia ordinaria. Cosicché oggi sarà obbligata la magistratura a doversi occupare di una causa che evidentemente padroneggia: quella appunto relativa al flatus perfidus, lo dico in latino perché è più chic. È la prima volta credo che il potere giudiziario sia costretto a indagare sulla liceità dei peti e di determinati afrori.

Dania Mondini "soffocata" dal petomane al Tg1? "Sospetti sui testimoni", ora trema la Rai: perché il caso si complica

Non riusciamo nemmeno a immaginare quale fine farà questa grana anale, ma immaginiamo comesi svolgeranno le sedute tribunalizie al termine delle quali i togati dovranno stabilire chi abbia ragione e chi torto. In linea di massima siamo d'accordo con la signora Mondini costretta a lavorare in un ambiente tempestato dalle scorregge, però siamo portati anche ad avere un minimo di solidarietà per l'uomo che, non per colpa sua, è afflitto da un malanno disgustoso quale la flatulenza. Per il giudice che dovrà emettere l'ardua sentenza sarà un compito difficile, anche se sappiamo che egli non sarà impreparato a discettare della materia.

"Chiusa in una stanza con il petomane". Tg1, Dania Mondini denuncia la Rai: rutti e flatulenze, "cosa ho dovuto subire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.