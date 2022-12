Qatargate, lady Panzeri consegnata al Belgio: il cerchio si stringe

19 dicembre 2022 a

La Corte d’Appello di Brescia ha concesso alle autorità del Belgio la consegna di Maria Dolores Colleoni, moglie dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri. Quest’ultimo è il fulcro dello scandalo - rinominato Qatargate - che sta travolgendo le istituzioni europee e in particolare la sinistra. La moglie, arrestata come la figlia Silvia e altre persone, è accusata di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

La Corte d’Appello di Brescia ha quindi accolto la richiesta del mandato d’arresto europeo firmato dal giudice di Bruxelles, Michel Claise, che è il titolare dell’inchiesta. “Qualora la signora dovesse essere condannata definitivamente - è la condizione posta dalla Corte d’Appello - espierà la pena e/o misura di sicurezza in Italia”. I difensori della donna stanno valutando la possibilità di un ricorso in Cassazione, anche se hanno sottolineato che in Belgio esistono gli strumenti affinché possa tornare ai domiciliari. In aula la moglie di Panzeri aveva dichiarato di non sapere degli affari del marito.

Nel frattempo Luca Visentini, coinvolto nel Qatargate, ha diffuso una nota: “"Ho ricevuto una donazione da Fight Impunity, per un importo complessivo inferiore a 50.000 euro, sotto forma di donazione per rimborsare alcuni costi della mia campagna per il Congresso della ITUC (Confederazione Internaz.Sindacati), e in denaro sotto forma di donazione che ho trasferito come tale al Fondo di Solidarietà ITUC, per sostenere i costi di viaggio al Congresso per i sindacati. Non mi è stato chiesto, né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione".