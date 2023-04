Poste italiane e tangenti, 16 indagati a Roma

29 aprile 2023 a

Sedici indagati a Roma in una maxi-inchiesta su Poste Italiane. La Procura capitolina ha aperto un fascicolo sulla "rivoluzione digitale", coinvolgendo alti dirigenti, funzionari e rappresentanti legali di tre grandi aziende italiane accusati di aver pilotato gare pubbliche di appalto attraverso tangenti. A riportare la notizia è Repubblica Roma, secondo cui le indagini inizate 3 anni fa riguardano anche Poste Italiane e stanno per essere chiuse: l'accusa è corruzione e turbativa d’asta.

In ballo ci sarebbero appalti da decine di milioni di euro per prodotti informatici e a far aprire l'indagine è stata la denuncia del titolare di una impresa rimasta esclusa dalle gare nonostante avesse tutti i requisiti per accedervi. Dalle carte in mano ai magistrati emergerebbero fatture false e un giro di mazzette.