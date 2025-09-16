Urbanistica, il Tribunale di Milano smonta i pm: "Patto corruttivo non dimostrato"

"E' svilente la semplificazione argomentativa" della Procura di Milano. E' una delle considerazioni durissime contenute nella motivazione, depositata oggi, al provvedimento col quale i giudici del Tribunale del Riesame di Milano avevano annullato il 12 agosto scorso l'arresto di Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione Paesaggio finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sull'Urbanistica che da qualche settimana ha travolto la giunta Pd di Beppe Sala a Milano.

I giudici vanno dritti al punto quando scrivono che "il patto corruttivo non è stato dimostrato". Una "sentenza", questa, che tra le righe di fatto sembra smontare sul nascere l'architrave dell'inchiesta che vede tra gli indagati eccellenti lo stesso sindaco Sala e che ha acceso i fari sull'imprenditore Manfredi Catella, uno dei "re" del settore immobiliare che negli ultimi anni ha ridisegnato skyline e interi quartieri della città

Il dubbio che c'era prima di conoscere le motivazioni era se l'arresto di Scandurra fosse stato bocciato per mancanza di esigenze cautelari oppure mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. E i giudici esplicitano in maniera lampante la ragione alla base della decisione: Scandurra non avrebbe dovuto essere arrestato perché i suoi rapporti con Catella non erano corruttivi.

Una "botta" clamorosa alle toghe milanesi, dunque. E tutto questo a poche ore dalle nuove manovre della Procura. La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano ha infatti assegnato nelle scorse settimane alcuni fascicoli dell'inchiesta a tre nuovi sostituti procuratori del secondo dipartimento competente per gli illeciti edilizi e contro la pubblica amministrazione, per concentrarsi su altri tre progetti di grande impatto. Il primo fascicolo sul progetto Hidden Garden di Piazza Aspromonte, gli appartamenti di lusso del Syre - New Living a San Siro e l'edificio ribattezzato The Nest - Abitare inaspettato. Tutti rivoli di una inchiesta principale che sta però già traballando pesantemente.