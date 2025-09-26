Garlasco, l'ex procuratore indagato per aver archiviato Sempio: "Corruzione da 30mila euro"

"Corruzione in atti giudiziari": terremoto alla Procura di Pavia e nel caso Garlasco. Secondo quanto riferito dal Tg 1 diretto da Gian Marco Chiocci, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti risulta indagato riguardo alla sua decisione di archiviare nel 2017 l'indagine su Andrea Sempio, oggi ancora indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi.

Un giallo, quello della ragazza trovata senza vita nella villetta di via Pascoli a Garlasco in cui viveva con la famiglia, che sembra oggi registrare una nuova clamorosa svolta. Per quell'omicidio è stato già condannato a 16 anni di carcere in via definitiva Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, allora 26enne. Secondo la procura di Pavia, però, molto non torna nel caso e da mesi gli inquirenti stanno analizzando vecchie e nuove prove, convinti di poter trovare una falla nelle precedenti inchieste.

Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le case dell’ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio. Il blitz però coinvolge anche le case di due ex carabinieri che nel 2017, anno in cui il procuratore Venditti archiviò l'indagine su Sempio (amico d'infanzia di Marco Poggi, fratello di Chiara), erano in servizio nella procura di Pavia. Lo riportano sempre i social

I Carabinieri e i finanzieri sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia: le perquisizioni sono in corso a Pavia, Genova e a Campione d'Italia. I due ex carabinieri, ora in congedo, lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Secondo le prime indiscrezioni, a carico di Venditti c'è una ipotesi di corruzione per 20-30mila euro.