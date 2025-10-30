Libero logo
Marina Berlusconi esulta per la riforma della giustizia: "È la vittoria di mio padre"

giovedì 30 ottobre 2025
Marina Berlusconi esulta per la riforma della giustizia: "È la vittoria di mio padre"

1' di lettura

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi e' la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verita' in questo Paese". Così Marina Berlusconi,in una nota, commenta la riforma della giustizia che ha dato il via libera alla riforma sulla separazione delle carriere. e C'è grande soddisfazione anche nel governo per il grande risultato raggiunto.

Riforma Giustizia, Elly Schlein deraglia: "Ora è tutto chiaro". Avs: "Svolta autoritaria"

Il giorno della riforma della giustizia, l'ultimo prima dell'inizio formale della campagna referendaria. Il Sena...

La premier, Giorgia Meloni, dopo l'approvazione della separazione delle carriere in Senato: "Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini.Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte", ha affermato la premier.

Riforma della Giustizia, sì definitivo in Senato. Giorgia Meloni: "Ora la parola ai cittadini"

Con l'ok alla riforma della giustizia "governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con seriet&agr...

marina berlusconi

