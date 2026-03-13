Francesco Lo Voi al Congresso di Magistratura democratica: "Vi porto il saluto del plotone...", t0ghe scatenate

"Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci - aveva detto la Bartolozzi in un dibattito sulla tv siciliana TeleColor. "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione". Parole che hanno scatenato le reazioni furiose delle opposizioni, che ne hanno chiesto le dimissioni .

"Porto il mio saluto personale e quello del plotone di… della Procura di Roma ". Così ha iniziato il suo intervento di saluto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi , al XXV congresso di Magistratura democratica che si è aperto oggi a Roma. Parole che richiamano polemicamente quanto detto nei giorni scorsi dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e accolte con un applauso della platea.

"Io credo che questo congresso, specie nel momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto noi abbiamo vissuto nell'associazionismo", ha aggiunto Lo Voi parlando ai colleghi, tutti rigorosamente schierati per il "No" al referendum sulla giustizia . Un tassello in più nella mobilitazione delle toghe in vista del voto del 22 e 23 marzo, vissuto alla stregua di un Armageddon.

Dopo l'esordio, il procuratore romano ha quindi difeso a spada tratta la categoria. "Io ho avuto l'onore di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura tra il 2002 e il 2006. Di quel Consiglio facevano parte il vicepresidente Virginio Rognoni e il professore ed ex ministro Luigi Berlinguer. Ne faceva parte anche il professore Spanger, attuale portavoce dello schieramento del Sì al referendum. Ecco, io faccio fatica, anzi mi riesce impossibile, associare o anche solo accostare i nomi che ho fatto ad un sistema paramafioso, non ce la faccio proprio".

"Vorrei che mi spiegassero cosa ci fosse di paramafioso in quel sistema. Delle due l'una: o si capisce poco di mafia o si capisce poco o nulla di magistratura e di Csm e le due cose insieme vanno decisamente poco bene e certamente non ci fanno bene", ha aggiunto.