Francesco Lo Voi al Congresso di Magistratura democratica: "Vi porto il saluto del plotone...", t0ghe scatenate

"Porto il mio saluto personale e quello del plotone di… della Procura di Roma". Così ha iniziato il suo intervento di saluto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, al XXV congresso di Magistratura democratica che si è aperto oggi a Roma. Parole che richiamano polemicamente quanto detto nei giorni scorsi dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e accolte con un applauso della platea.
"Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci - aveva detto la Bartolozzi in un dibattito sulla tv siciliana TeleColor. "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione". Parole che hanno scatenato le reazioni furiose delle opposizioni, che ne hanno chiesto le dimissioni.
Silvia Albano, il "no" a Bruno Vespa all'ultimo e senza spiegazioni: imbarazzo per la toga rossaSilvia Albano non andrà da Bruno Vespa per il confronto televisivo. Magistratura democratica sceglie il silenzio ...
"Io credo che questo congresso, specie nel momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto noi abbiamo vissuto nell'associazionismo", ha aggiunto Lo Voi parlando ai colleghi, tutti rigorosamente schierati per il "No" al referendum sulla giustizia. Un tassello in più nella mobilitazione delle toghe in vista del voto del 22 e 23 marzo, vissuto alla stregua di un Armageddon.
Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosseLa toga che fa paura alle toghe rosse. Il suo nome è Annalisa Imparato ed è sostituto procuratore di Santa...
La platea di Md, che rappresenta le toghe più vicine al Partito democratico all'interno dell'Associazione nazionale magistrati, apprezza. E la presidente Silvia Albano, sedua in platea, sorride.
Dopo l'esordio, il procuratore romano ha quindi difeso a spada tratta la categoria. "Io ho avuto l'onore di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura tra il 2002 e il 2006. Di quel Consiglio facevano parte il vicepresidente Virginio Rognoni e il professore ed ex ministro Luigi Berlinguer. Ne faceva parte anche il professore Spanger, attuale portavoce dello schieramento del Sì al referendum. Ecco, io faccio fatica, anzi mi riesce impossibile, associare o anche solo accostare i nomi che ho fatto ad un sistema paramafioso, non ce la faccio proprio".
"Vorrei che mi spiegassero cosa ci fosse di paramafioso in quel sistema. Delle due l'una: o si capisce poco di mafia o si capisce poco o nulla di magistratura e di Csm e le due cose insieme vanno decisamente poco bene e certamente non ci fanno bene", ha aggiunto.
Luigi Bobbio: "La morte dell'Anm". La toga scatenata: "Perché voto sì"Ancora dieci giorni e si voterà sulla riforma della giustizia e il dibattito è sempre più acceso. C...
"Sono sicuro che Bartolozzi abbia fatto le su riflessioni un minuto dopo che ha usato quelle espressioni - ha commentato invece il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a SkyTg24 -. Io posso criticare o meno le norme, i decreti legge e l'azione del ministero, la gestione del personale, se hanno deciso o meno di stabilizzare gli 11mila impiegati che sono stati assunti con il Pnrr per aiutare i giudici a scrivere le sentenze e il loro contratto scade a giugno 2026 e ancora non sappiamo che fine faranno. Se per disgrazia non dovessero stabilizzarli si potrebbero chiudere i tribunali. Queste sono le cose che io contesto".