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Giorgia Meloni: "Non firmo l'aumento di stipendio ai magistrati. Ognuno si assuma le sue responsabilità"

domenica 18 ottobre 2026
Giorgia Meloni: "Non firmo l'aumento di stipendio ai magistrati. Ognuno si assuma le sue responsabilità"

1' di lettura

"Direttore non firmerò". Risponde così, senza giri di parole, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni raggiunta al telefono dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. "In coscienza - spiega la premier - non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati". La vicenda, legata da una sentenza del Consiglio di Stato, era stata anticipato dal Sole 24 Ore ed è diventata subito materia di polemica politica. 

"Non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati. È dieci volte tanto rispetto a quello che sto cercando solo per affrontare il tema dell'autotrasporto e impedire che si blocchi la consegna delle merci in tutta Italia", sottolinea la leader di Fratelli d'Italia, che comunque non chiude la porta ai magistrati e anzi si dice aperta al dialogo con le associazioni.

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"Se le associazioni rappresentative vorranno cercare insieme una soluzione - dice al telefono la leader di Fratelli d'Italia - sono come sempre pronta ad ascoltarle, anche perché sono convinta che la gran parte dei magistrati comprenda la situazione e le priorità di questo momento".

"Se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, nomini pure il commissario - risponde ancora la premier al direttore dell'Adnkronos -. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità".

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