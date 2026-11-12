Andrea Sempio, fissata l'udienza preliminare: il 25 febbraio davanti al giudice

È stata fissata per il 25 febbraio 2027 l'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il fascicolo, come si legge in una nota del Tribunale di Pavia, è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti. Sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti.
Questo il testo della nota di poche righe, in cui la presidente del Tribunale scrive che "in relazione al procedimento penale a carico di Andrea Sempio, si comunica che il fascicolo è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti, in conformità alle vigenti tabelle di organizzazione dell'Ufficio. L'udienza preliminare è stata fissata per i l giorno 25 febbraio 2027 e sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti".
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Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura aveva confermato le due aggravanti già contestate con la chiusura dell'indagine: l'aver "agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto" e l'"aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".
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Secondo la loro ricostruzione, il commesso 38enne "dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente dapprima" sulla fronte e poi sullo zigomo destro "facendola cadere a terra. A seguito di ciò, la trascinava" fino alla "porta di accesso alla cantina e, dopo che" la vittima "provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi" alla testa e al volto, "facendole perdere i sensi". Poi, "spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale" che conducono in cantina ove "sebbene Chiara "fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi" sulla parte posteriore del cranio, causandone la morte. E ciò avendo agito "con crudeltà" e "odio per la vittima" che lo aveva respinto. La nota del procuratore chiude spiegando che "ogni argomentata valutazione concernente la rilevanza e il significato dell'insieme degli elementi probatori acquisiti sarà esposta davanti ai giudici competenti nel luogo del Tribunale di Pavia".