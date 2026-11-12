Andrea Sempio, fissata l'udienza preliminare: il 25 febbraio davanti al giudice

È stata fissata per il 25 febbraio 2027 l'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il fascicolo, come si legge in una nota del Tribunale di Pavia, è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti. Sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti. Questo il testo della nota di poche righe, in cui la presidente del Tribunale scrive che "in relazione al procedimento penale a carico di Andrea Sempio, si comunica che il fascicolo è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti, in conformità alle vigenti tabelle di organizzazione dell'Ufficio. L'udienza preliminare è stata fissata per i l giorno 25 febbraio 2027 e sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti".

Garlasco, Sempio da Vespa: "Molte cose lette al contrario, cosa dico al giudice" "Molte cose" nei video usciti "sono state lette al contrario, ma penso che dimostreremo anche quello"...

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura aveva confermato le due aggravanti già contestate con la chiusura dell'indagine: l'aver "agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto" e l'"aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".

Andrea Sempio e la pagina strappata: cosa hanno trovato i Carabinieri tra i suoi appunti Il diario di Andrea Sempio ancora al centro del dibattito. A Mattino Cinque si parla in particolare di una pagina strapp...