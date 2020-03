Elettra Lamborghini contro Striscia la Notizia: "Foto diversa, la balla del tg satirico"

05 marzo 2020 a

Volano metaforici stracci tra Striscia la Notizia ed Elettra Lamborghini, la quale ha replicato alle accuse del tg satirico di Canale 5, che nella consueta rubrica Fatti e Rifatti avanzava il sospetto: l'ereditiera si è rifatta naso e labbra? Assolutamente no, afferma la protagonista di Sanremo 2020. "Non mi sono rifatta assolutamente il naso. Non avrei problemi a dirlo. Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte", ha tuonato su Instagram. Dunque, commentando gli altri sospetti sui ritocchini avanzati da Striscia, la Lamborghini ha aggiunto: "La foto proposta da Striscia la notizia è diversa per angolazione. Filler alle labbra? L’ho sempre ammesso: l’ho provato una volta e avevo due canotti terribili e ho evitato. Quando mi vedete molto gonfia è perché mangio tanto. Adesso ho 5 chili in più: ogni tanto ingrasso", ha concluso. Si attendono eventuari repliche da parte del tg satirico di Canale 5...